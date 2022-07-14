長和系又減持英國　80億賣水務項目25%股權

Northumbrian Water現由長實、長建及長和分別持有20%、40%及40%股權，出售資金所得會按比例瓜分，交易將使3家公司於該項目的股權分別降至15%、30%及30%，3企均打算把資金「作一般營運資金用途」。交易讓長和系得以引進「經驗豐富」的基建投資者，但預期KKR入股Northumbrian Water之日常管理影響甚微。

之前有傳長和系臨門提價令150億英鎊賣英國配電網絡UK Power Network給KKR為首財團的交易告吹，沒想到那麼快KKR換另一身份給長和系接盤。

值得留意的是，長實3月中曾宣布向南韓國民年金公團出售英國倫敦名為「5 Broadgate」大廈內包含多個商業及辦公單位以及停車位的物業，現金代價7.2917億英鎊(約75億港元)，預期交易將錄得收益約1.08億英鎊(約11億港元)，將用作一般營運資金用途，而整項投資的總回報約為48億元，投資回報約45%。