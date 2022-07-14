高力：上半年商業物業投資量按年跌15%

高力發表2022下半年地產市場展望研究報告，該行表示，隨着香港從第5波疫情中逐步復蘇，第二季整體物業投資交易量已由第一季的低位回升，商業物業投資量亦按季增長52%，但對比2021年上半年，今年首六個月的整體投資量仍按年下跌15%，成交額為289億港元。

鑑於市場一直積壓對房屋的需求，高力相信住宅發展地皮和共享生活空間將會為本地發展商及基金投資者帶來更多投資機遇，而一向抗跌力強的地區零售亦將持續受投資者追捧。佔第二季投資量87%的機構基金及房地產機構會繼續成為下半年投資市場的主要源動力。

高力又預期，美國未來的加息走向會進一步加重業主的經濟負擔，市場上有機會湧現更多投資物業的出售及接管個案，刺激2022下半年的交易量。若社交距離措施不再進一步收緊，對投資市場前景保持審慎樂觀，成交額按年下跌5%的預測維持不變。

隨着社交距離措施放寬，寫字樓租賃查詢和睇樓活動亦逐漸恢復，但新寫字樓的出租需求仍然相對疲軟，第二季錄得176,300方呎的負吸納量，為2021年以來增長最緩慢的季度，推高整體空置率0.4個百分點至11.2%。預計2022年整體甲級寫字樓的租金將下調2%，九龍區的寫字樓租金則微升，傳統核心商業區與非核心區域的租金差距將有機會進一步收窄。

第三方物流繼續帶動2022年第二季工業物業租賃市場，而電子與冷藏餐飲行業亦有一定需求，整體倉庫租金按季錄得1.1%增長。，預測全年的倉庫租金有望按年增長3.5%，價格全年會錄5%升幅。

第5波疫情為零售市場帶來艱巨考驗。核心區街舖租金於第二季進一步按季下調0.4%，導致2022年上半年的整體租金跌2.4%。8月份即將發放第二階段消費券，加上政府正考慮進一步放寬入境人士的隔離要求，下半年消費氣氛相信會持續改善。若未來疫情維持受控，預計2022年全年的零售租金預料能回升至5%以內。