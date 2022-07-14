【新盤追擊】屯門地標新盤NOVO LAND有乜優勢？

屯門近年發展迅速，多項大型基建陸續登場，最新又受惠港府擬大力發展北部都會區，雙城三圈以及五鐵規劃等未來發展，令區內吸引力大增。據美聯物業高級營業董事陳光裕表示，屯門區配套日益完善，隨港鐵屯馬線及屯赤隧道等相繼落成，吸引了不少區內及區外人士於屯門置業，再加上受惠政府規劃，預計區內住屋需求將會拾級而上，投資潛力更睇高一線。

由新鴻基地產打造的全新項目NOVO LAND，位處欣寶路8號，一共提供4,585伙，率先推出的1A期由2座住宅大樓組成，分別為Elverum第1座及第2座，共涉824伙，實用面積由213至1,467方呎，戶型涵蓋開放式至四房戶不等。樓盤周圍環境清幽，多數單位可望菠蘿山山景及樓景，向西至西北單位料有較開揚景觀。

自屯馬綫開通後，屯門區居民出入相當方便，由NOVO LAND前往麒麟輕鐵站亦僅8分鐘步程，而且更享盡雙站優勢，附近設有巴士及小巴來往港鐵兆康及屯門站。陳光裕又指，與兆康一站之隔的洪水橋站即將興建，未來能夠轉駁港深西部鐵路前往深圳及前海，以及將發展為創科重鎮的流浮山；另外亦可以經屯馬線轉駁北環線，前往港深創科園及新皇崗口岸，而經屯赤隧道往國際機場及港珠澳大橋亦僅20分鐘車程，不論前往內地及海外都佔盡時間優勢。

NOVO LAND的日常生活及消閑娛樂亦不假外求，樓盤自設約5萬平方呎基座商埸NOVO Walk，以及約40萬平方呎的住客會所NOVO Resorts；另外附近也有各式各樣的民生商店及食肆，前往屯門市中心一帶只需10分鐘車程。若喜歡郊遊，可到毗鄰樓盤菠蘿山及大欖涌水塘；想與享共度親子時光，不妨花15分鐘車程到黃金泳灘享受陽光與海灘。

想知更多樓盤資料，不妨Click片了解。

-------