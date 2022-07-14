【一手盤攻略】屯門NOVO LAND 優點逐一睇

自從港鐵屯馬綫開通之後，屯門區物業亦愈來愈受歡迎。位於屯門兆康的新盤NOVO LAND座落欣寶路8號，是屯門歷年最大型住宅發展項目，分6期發展，率先推出的1A期涉及兩座，提供824伙，面積介乎213至1,467方呎，主打兩房單位。

中原地產區域營業經理陳錦明表示，屯門的大型基建近年逐步落成，除了有港鐵屯馬綫及屯赤連接路通車等，現時又計劃興建11號幹線、屯門繞道等，令屯門對外交通愈趨完善。另外，屯門更受惠政府大力發展的北部都會區，根據計劃，屯馬綫兆康站及天水圍站之間將會新增一個洪水橋站，屆時經港深西部鐵路直達前海，與未來都會區5大鐵路接軌。

在北部都會區概念推動下，屯門工廠大廈亦將會大規模活化，當中港鐵屯門站西面的工業用地更會轉型為綜合發展區，包括寫字樓、商舖或酒店，進一步提高整個社區投資價值。

NOVO LAND的發展潛力龐大，交通亦十分方便，項目坐擁雙港鐵站優勢，乘搭巴士或者專線小巴便可以到達港鐵兆康站及屯門站，而步行至輕鐵麒麟站亦僅8分鐘。

除了交通優勢之外，NOVO LAND亦將會設有約4.9萬平方呎的大型商場NOVO Walk，住客生活所需自然不假外求。

假日消閒方面，NOVO LAND自設40萬方呎會所NOVO Resorts，屯門區內更有多個遠足郊遊及打卡熱點，校網亦有不少選擇。想知NOVO LAND仲有咩優勝過人？立即睇片！