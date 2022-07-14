六福集團首季香港同店銷售微增

另一方面，澳門受內地疫情反覆影響，4月及5月皆錄得重大跌幅，而6月則錄得明顯升幅，因此其首季同店銷售為減少43%。此外，香港及澳門市場於季內的零售收入按年計錄得約1%跌幅。

由於金價下跌導致黃金產品需求急增，香港於2022年7月1日至7日的同店銷售增長為116%，其中黃金產品的同店銷售增長為161%，而定價首飾產品則錄得雙位數字升幅。澳門則在抗疫措施加強下，同店銷售增長於此期間再次轉負至跌76%。

由於疫情於2022年3月中旬急劇惡化，個別地區逐步實施封城措施，加上高基數效應，及內地自營店多處於疫情比較嚴重的華東及華中區域，其整體同店銷售於季內減少28%，其黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別為減少26%及下降34%。然而，其於2022年7月1日至7日整體同店銷售增長跌幅則進一步收窄至約跌11%。