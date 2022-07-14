樓價UPDATES：沙田愉田苑3年帳面只賺兩萬元

二手居屋單位近日都錄損手成交，沙田愉田苑一個兩房單位，已補價自由市場售592萬港元，約3年帳面只賺兩萬元，扣除使費料需蝕讓。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯楊宜貞表示，鴨脷洲海怡半島7月暫錄得約3宗買賣，屋苑16座一個中層B室，實用面積約621方呎，套三房間隔，同區換樓客看好南區屋苑後市，故斥資1,013.8萬元購入，呎價約16,325元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角明暉大廈B座低中層2室，實用面積約210方呎，原則屬兩房，現已改作一房，眺望樓景，成交價438萬元，呎價約20,857元，原先叫價468萬元，最終減價30萬元成交，減幅約6.4%。

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九龍區

●中原黃家全稱，西南九龍浪澄灣2座高層B室，實用面積約559方呎，兩房間隔，享海景，以1,167萬元沽出，呎價約20,877元，原業主於2017年1月以839萬元買入，持貨5年半帳面獲利328萬元，單位升值約39%。

●世紀21富山劉倩彤指，鑽石山居屋宏景花園6座高層A室，實用面積約560方呎，三房間隔，未補價第二市場以588萬元成交，呎價約10,500元，單位原先叫價650萬，最終減價62萬成交，減幅約9.5%。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田居屋愉田苑D座低層5室，實用面積約466方呎，兩房加儲物室間隔，望園景，已補價自由市場以592萬元成交，呎價約12,704元，原業主於2019年4月以590萬連地價購入，持貨約3年帳面賺2萬元，扣除厘印費等成本料需蝕讓。

●中原許秋偉稱，沙田玖瓏山日瓏閣2座中層E室，實用面積約977方呎，套三房及工人套房間隔，開價約1,350萬元，議價後以1,200萬元易手，呎價約12,282元，原業主於2014年以1,199萬元購入，持貨約8年帳面只賺約1萬元。

●中原侯惠良透露，沙田湖景花園7月暫錄1宗買賣，屋苑2座中層A室，實用面積約1,017方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,050萬元，雙方議價後以998萬元易手，呎價約9,813元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城38座低層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望內園景，成交價518萬元，呎價約17,039元，單位於3個月前放盤，原叫價為540萬元，最終減價22萬元成交，減幅約4%。

●利嘉閣徐浩煇表示，將軍澳新都城1期1座低層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，望內園景，成交價635萬元，呎價約17,445元，原業主於2016年以約400萬元購入，持貨約6年帳面獲利235萬元，物業升值約59%。

●利嘉閣羅志雄指，將軍澳居屋彩明苑D座中高層2室，實用面積約650方呎，套三房套間隔，外望海景，未補價第二市場以658萬元易手，呎價約10,123元，屋苑現時約有48個單位放售，入場費由700萬元起。

●中原柯勇稱，將軍澳豪庭13座高層H室，實用面積約905方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,700萬元易手，呎價約18,785元，原業主於2013年1月以1,098萬元購入，持貨約9年半帳面獲利602萬元離場，單位升值約55%。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢曉嵐閣1座連天台特色戶，實用面積1,022平方呎，套三房加工人房間隔，望山景，叫價1,600萬元，減價232萬元，以1,368萬元成交，減幅接近15%，呎價13,386元，低市價約5%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰7月錄3宗買賣，屋苑8座高層D室，實用面積約543方呎，兩房間隔，議價後以940萬元易手，呎價約17,311元，新買家為用家。

●中原方翰達稱，大埔榮暉花園中層C室，實用面積約572方呎，三房間隔，放盤時開價約800萬元，日前議價後以770萬元易手，呎價約13,462元，新買家為用家，原業主於1997年5月以345萬元購入，持貨約25年帳面賺約425萬元，單位升值約1.23倍。

●美聯姚偉明表示，荃灣朗逸峯18座中層B室，兩房間隔，實用面積約629方呎，望內園景及泳池景，已睇樓多月的外區用家，見屋苑屬低密度設計，原業主叫價約900萬元，經多翻議價後減至830萬元成交，呎價約13,196元，約4年半物業帳面升值約6.4%。

●利嘉閣梁均耀指，青衣居屋偉景花園4座低層C室，實用面積約656方呎，三房間隔，已補價自由市場以約716萬元侷出，呎價約10,915元，原業主今年4月放盤，開價約795萬元，累減約79萬元後終獲承接，新買家為區內家庭客，租樓多年後入市。