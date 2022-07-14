【加密貨幣】Bitcoin曾穿萬九關　借貸平台Celsius申破產

加密貨幣價格今年以來大幅下挫，影響波及整個「幣圈」。加密貨幣借貸平台Celsius Network於一個月前停止提款、兌換和轉帳服務，周四宣布已向破產法院提交自願重組申請。如果Celsius成功進入破產保護程序，客戶的倉位將按當前市場價格以美元出售，而客戶亦會被列入公司債權人名單，優先獲得賠償。

Celsius在一份聲明中稱，公司主動啟動破產程序，以提供機會穩定業務，並完成全面重組交易，使所有利益相關者的價值最大化。據悉，Celsius現持有1.67億美元現金，2021年11月的B輪融資後，估值料達35億美元。截至今年5月，Celsius Network稱擁有約170萬用戶，總共借出82億美元貸款，並管理超過118億美元的資產。

加密貨幣價格方面，據CryptoCompare平台數據，「一哥」比特幣周四曾見20,400美元，惟及後回落，最低曾跌穿19,000美元，每枚見18,899美元，下跌4.4%；以太幣則在1,100美元水平，按日升約1%。

另一方面，加密貨幣大淡友繼續發功。沽空機構香櫞研究創辦人Andrew Left接受外媒訪問時，直斥加密貨幣沒有任何價值，尤其是山寨幣(Altcoin)。他又認為，即使比特幣價格再腰斬，跌至一萬美元水平；以太幣再瀉八成，跌至200美元，也不會感到驚訝，因為加密貨幣沒有任何實際作用，也沒有被接受作為支付手段，更形容這個將權力從中心化實體手中轉移的去中心化理念，是「有史以來最愚蠢的事情」，並指比特幣只是一種集體意識，人買我買。