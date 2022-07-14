爛尾樓斷供潮拖累內銀 金融風險已暴露...
2022年07月14日 21:32
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內地爛尾樓「斷供」風暴席捲全國，截至周三，強制停貸樓盤個數已達106個，內銀安全性問號四起，迫使多行火速澄清風險可控，惟外界憂慮，多家內銀恐成爛尾樓風暴「風眼」，後果或不堪設想。即使據報當局緊急召開會議摸底，但內銀及內房股沽壓不斷，還拖累港股周四倒跌46點收市。
內地爛尾樓「強制停貸」風波持續醞釀，據報住建部及金融監管機構周二起一連兩日與部分內銀舉行緊急會議，討論部分房地產項目停工情況，以及銀行按揭貸款遭斷供的風險等。據悉會上未有討論出具體解決方案，惟當局要求地方監管機構及銀行盡快提交報告，交代受影響地產項目等。同時，部分內銀亦計劃收緊高風險城市的房貸要求。
大和不認為的所有爛尾樓買家都會隨波逐流，因暫停償還房貸將在官方信用系統中留下負面記錄。據該行了解，項目恢復施工後，買家將重新償還按揭，防止拖低個人信用評級。美銀證券指，內地房地產違約風險短期內會見頂，並隨着經濟及房屋銷售復甦而趨於穩定。
瑞銀估計，現時涉及內房斷供的貸款額，佔內銀整體按揭貸款規模約1.5至2.4%，不良貸款比率或遂升至2.12%水平。若涉及爛尾項目的7,410億元人民幣按揭貸款有一半斷供，整個銀行體系稅後利潤將損失3,080億元人民幣，即銀行業全年純利減少13%，民生銀行(01988)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)及招商銀行(03968)在已違約和高風險的內地開發商中有較大風險暴露。
高盛則表示，事件對建設銀行(00939)及平安銀行等按揭業務比重高的銀行，以及小型銀行造成較大壓力。瑞信統計顯示，截至去年底，按揭貸款佔比最大是建行及郵儲銀行(01658)，比率高達34%，其次是工行及農行。
不過，野村認為，愈來愈多私人開發商未能按時建造和交付房屋，家庭向開發商買一手樓的意願降低，使開發商更難發展項目，加上原材料價格飆升增加建築成本，土地資產流動性或趨下降；地方政府收緊對託管帳戶的控制，亦將加劇開發商流動性問題，故下半年房地產行業難以全面復甦。
內房及內地金融股顯著捱沽，平安銀行母企中國平安(02318)挫5.41%，龍湖集團(00960)及招行收挫4.78%及4%，華潤置地(01109)跌3.27%；建行跌1.38%，收報4.99元，逾一年半來首次失守5元大關，4企給所有藍籌墊底。碧桂園(02007)擬購買旗下碧桂園地產的在岸債券，首階段斥最多10億元人民幣買入較估值較低殘者，可惜未能提振市場信心，股價跌1.36%。
如是者，恒生指數昨午曾倒跌243點，低見20,554點，收市跌46點，收報20,751點，連挫4日。港股總成交額約1,129億元，港股通淨買入5.9億元。