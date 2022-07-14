爛尾樓斷供潮拖累內銀　金融風險已暴露...

內地爛尾樓「斷供」風暴席捲全國，截至周三，強制停貸樓盤個數已達106個，內銀安全性問號四起，迫使多行火速澄清風險可控，惟外界憂慮，多家內銀恐成爛尾樓風暴「風眼」，後果或不堪設想。即使據報當局緊急召開會議摸底，但內銀及內房股沽壓不斷，還拖累港股周四倒跌46點收市。

內地爛尾樓「強制停貸」風波持續醞釀，據報住建部及金融監管機構周二起一連兩日與部分內銀舉行緊急會議，討論部分房地產項目停工情況，以及銀行按揭貸款遭斷供的風險等。據悉會上未有討論出具體解決方案，惟當局要求地方監管機構及銀行盡快提交報告，交代受影響地產項目等。同時，部分內銀亦計劃收緊高風險城市的房貸要求。

大和不認為的所有爛尾樓買家都會隨波逐流，因暫停償還房貸將在官方信用系統中留下負面記錄。據該行了解，項目恢復施工後，買家將重新償還按揭，防止拖低個人信用評級。美銀證券指，內地房地產違約風險短期內會見頂，並隨着經濟及房屋銷售復甦而趨於穩定。

不過，野村認為，愈來愈多私人開發商未能按時建造和交付房屋，家庭向開發商買一手樓的意願降低，使開發商更難發展項目，加上原材料價格飆升增加建築成本，土地資產流動性或趨下降；地方政府收緊對託管帳戶的控制，亦將加劇開發商流動性問題，故下半年房地產行業難以全面復甦。

如是者，恒生指數昨午曾倒跌243點，低見20,554點，收市跌46點，收報20,751點，連挫4日。港股總成交額約1,129億元，港股通淨買入5.9億元。