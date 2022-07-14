美國加息預期急升溫　道指早段挫500點

正當市場估計美國聯儲局本月會加息0.5厘或0.75厘之際，環球央行加息格局在周三轉變了，打響頭炮是加拿大央行狠手將利率上調一厘，觸發分析員對「加息一厘恐成短期常態」的疑慮，意味全球需要自食過往十多年放水的惡果！早已警告今輪環球加息潮絕非兒戲的美國前財長薩默斯再重申，必須經歷深度衰退才能解決通脹，這是去年當局低估物價升勢的後果。就連聯儲局官員也坦言，本月加息幅度「一切皆有可能」，暗示不排除狠加一厘。

美股周四早段低開，道指跌501點，至30,271點；標指跌47點或1.24%，至3,754點；納指跌87點，報11,160點。業績差過預期的華爾街大行摩根士丹利及摩根大通，股價分別挫1.57%及4.34%。

於克林頓和奧巴馬政府時期分別擔任財長和國家經濟會議主席的薩默斯，在美國公布6月通脹數據後警告，物價狂熱增加了聯儲局更大幅加息的可能性，連帶可能將美國經濟推向深度衰退的深淵。他重申，早在去年已多番提醒拜登團隊及聯儲局低估了物價失控的風險，更悲觀地認為，若希望通脹消失，經濟須經歷痛楚，讓市場形成供過於求，例如失業率要升至6%才能做到，故他擔心聯儲局有否決心抗擊通脹。

然而，目前聯儲局官員確實鐵了心腸，使本月加息一厘絕非空談。一向被視為「鴿派」的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克周三回應：「一切皆有可能。」他又透露，聯儲局主席鮑威爾也很清楚，若物價未能穩定，很難想像美國經濟將如何以強勁、可持續的方式增長。

克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特也指出，6月通脹報告完全沒有好消息，故本月加息幅度無理由低於6月的幅度，即至少達0.75厘。至於會否加一厘，她並未排除，僅稱7月26至27日議息會議會討論，又提醒投資者可繼續觀察零售銷售數字、消費者信心和通脹預期調查，因當局也會參考。無論如何，她明言美國衰退風險已上升，因聯儲局首要任務是壓低通脹。

美國財長耶倫亦開腔，直言通脹高得不可接受，拜登政府會支持聯儲局控制物價。事實上，在聯儲局最新公布的《褐皮書》報告已顯示，5月中旬至7月中旬當地經濟雖溫和增長，但全美所有地區都出現物價大升，供應鏈問題阻礙了生產，大多數受訪者料價格壓力持續至年底

有見及此，券商野村預計，7月當局會加息一厘。三菱日聯指出，由於通脹嚴重，即使遇上經濟衰退的信號，當局在7月27日也不會停止宣布大手加息。

誠然，反映市場預期的聯邦基金利率期貨預測，7月加息一厘的機會高見80%以上，而加0.75厘的機會已由95%降至僅20%左右。反映經濟衰退機會的美債孳息曲線「倒掛」幅度則達22年最嚴重，即兩年期債息周三曾大升至3.138厘，一度較10年期高出0.24厘，「倒掛」達到2000年科網泡沫時代以來最高，意味今次出現經濟衰退的機會較2008年更大，備受市場高度關注。

有見及此，券商野村預計，7月當局會加息一厘。三菱日聯指出，由於通脹嚴重，即使遇上經濟衰退的信號，當局在7月27日也不會停止宣布大手加息。