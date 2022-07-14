屯門大型項目公布示範單位 料下周初開價
2022年07月14日 22:01
東網電視更多新聞短片
屯門歷來最大型私人發展項目正式上載樓書，發展商預告下周初開價，將以市價推盤，樓盤的示範單位今(14日)亦已曝光，推盤步伐將進一步提速。
●屯門NOVO LAND第1A期上載樓書
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，周四(14日)已上載售樓說明書至一手住宅物業資訊網。新地副董事總經理雷霆稱，項目最快下周初公布首張價單，定價會參考同系的屯門御海灣及元朗The YOHO Hub，現時呎價約2萬至2.2萬元。
據樓書顯示，項目1A期由兩座樓高31層的住宅大樓組成。單位戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積由213至1,467方呎。預計關鍵日期為2023年6月29日。全盤最細的特色單位為第1座2樓H室，實用面積213方呎，連26方呎平台。
新地代理總經理陳漢麟表示，項目其中3個示範單位已率先開放予傳媒參觀。包括連家具無改動示範單位參照第2座28樓N室，實用面積471方呎，兩房間隔。
●日出康城凱柏峰II暫收1,400張入票
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰II，將於周日(17日)公開發售168伙。信和置業執行董事田兆源表示，截至今(14日)下午約8時，已接獲逾1,400張入票，超額認購逾7倍。
田氏指，整批單位包括36伙一房戶、120伙兩房戶及12伙三房戶。折實售價由636.88萬至1,287.8萬元，折實呎價17,417至19,809元，折實平均呎價約18,393元。按定價計，市值約16億元。項目與中銀香港(02388)合作向買家提供綠色按揭。
●啟德THE HENLEY增成交期720天付款計劃
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY交投步伐加快，最新沽出THE HENLEY II的1座32樓E室，為實用面積575方呎的兩房單位，成交價為1,552.9萬元，呎價約27,007元。該盤同日修改部分價單，新增成交期720天的「換樓易」付款計劃及優惠按揭計劃，選擇上述計劃入市的買家，可繳付樓價5%作為許可費以「先住後付」，及後可享「特別對消回贈」以於成交時對消部分樓價餘額。
●天水圍Wetland Seasons Park複式戶新高價2,080萬沽
新盤特色戶成交價節節上升，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，周四(14日)透過招標售出別墅7的3樓及5樓A室，為複式戶，實用面積1,237方呎，採四房間隔，連267方呎平台及432方呎天台，成交價2,080萬元屬該系列項目及同系毗鄰的Wetland Seasons Bay的新高，呎價約16,815元。
資料顯示，該單位買家採用備用第一按揭貸款或Super第二按揭貸款或置尊120或Wetland36計劃入市，並享有特別現金回贈。
●屯門青山公路飛揚第1期連沽2伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，新近連沽2伙，共涉資940.6萬元。其中，2座12樓G室，為實用面積283方呎的一房單位，成交價477.9萬元，呎價約16,887元。據市場消息指，上述兩伙為同一組買家購入。資料顯示，該盤至今累沽約117伙。
●屯門青山灣瑧譽居室520萬沽
據項目成交紀錄冊顯示，保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房新盤瑧譽，最新招標售出居室23，實用面積476方呎，一房間隔，成交價520萬元，呎價約10,924元。
●北區高爾夫‧御苑推1伙「天池屋」下周一起招標發售
恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，上載最新銷售安排，將於下周一(18日)起招標發售1伙頂層特色戶，為第6座28樓A室，實用面積1,587方呎，全層僅1伙，採四房間隔，客飯廳外連277方呎平台，屋內設樓梯通往1,119方呎的天台，附連長逾11米、闊約2.35米的私人游泳池。該單位招標期由7月18日至10月31日，期間每日上午11時招標，下午3時截標。