屯門大型項目公布示範單位　料下周初開價

屯門歷來最大型私人發展項目正式上載樓書，發展商預告下周初開價，將以市價推盤，樓盤的示範單位今(14日)亦已曝光，推盤步伐將進一步提速。

●屯門NOVO LAND第1A期上載樓書

據樓書顯示，項目1A期由兩座樓高31層的住宅大樓組成。單位戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積由213至1,467方呎。預計關鍵日期為2023年6月29日。全盤最細的特色單位為第1座2樓H室，實用面積213方呎，連26方呎平台。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目其中3個示範單位已率先開放予傳媒參觀。包括連家具無改動示範單位參照第2座28樓N室，實用面積471方呎，兩房間隔。

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資料顯示，該單位買家採用備用第一按揭貸款或Super第二按揭貸款或置尊120或Wetland36計劃入市，並享有特別現金回贈。

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