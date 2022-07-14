【產經專題】安倍經濟學　日本更落寞？

回顧日本前首相安倍晉三的政績，最令人印象深刻的自然是「安倍經濟學」，即他於2012年「二度拜相」後，所提出的一系列振興經濟政策，即所謂的「三支箭」。可惜的是，這三支箭的威力始終未能盡如人意，2021財年日本名義國內生產總值(GDP)僅為541.839萬億日圓，距離安倍訂下的「2020年600萬億日圓」目標仍相差一成。同時，雖然日本股市於2012年迄今期間累升約1.56倍，但長期的寬鬆政策也為日本經濟與金融埋下重大隱患！

安倍所提出的三支箭分別是︰一、寬鬆貨幣政策；二、擴大財政支出；三、結構性經濟改革與成長策略。而從實際經濟表現來看，安倍執政期間其實無太大亮點。經濟研究及評論員加谷珪一指出，於近8年的安倍第二輪任期(撇除受疫情影響的2020年)期間，日本實際GDP年均增長率僅為0.9%，低過已解散的民主黨執政期間(2009年至2012年)的1.5%、前首相小泉純一郎(2001至2006年)的1%。

從貨幣政策來看，安倍經濟學試圖透過「放水」讓日圓貶值，以提高日本商品在國際上的競爭力並擺脫通縮。不過，眾所周知，在疫情爆發前日本的通脹一直低於央行所訂下2%目標水平，意味其未能實現目標。而從2012年至2021年的貿易數據來看，日本的淨出口也未見明顯改善，於2021年仍錄得1.47萬億日圓的貿易逆差。

至於作為「第二支箭」的擴大財政支出，除了未能顯著提振經濟外，亦導致本來已經沉重的政府債務百上加斤。日本財務省數據顯示，該國政府債務佔GDP比例於2021年時達到256.9%，而公認靠「舉債度日」的美國也僅為133.3%，曾經深陷債務危機的希臘也只是184.9%。這些數據意味着日本政府的債務負擔基本上冠絕所有發達經濟體！如此龐大的債務亦意味着具大的財政壓力。

更令人失望的則是所謂的「第三支箭」，即經濟結構改革，在安倍任內基本上沒有任何實質進展，甚至就連安倍政府在後期也少有提到經濟改革，似乎打算淡化這方面的不作為。要知道日本的經濟結構問題其實早已是陳腔濫調，如人口老化、產業空心化等問題，而這結構問題迄今仍未解決。

誠然，安倍經濟學並非全然無功，起碼在泡沫爆破後沉寂已久的日本股市近年亦見起色，但這同樣也不見得一定是好事。日經平均指數由2012年底的10,395.18點，累計升至最新的●點，這全有賴於因日本央行於股市「瘋狂掃貨」。

截至6月底止，日本央行持有的股票及指數交易所交易基金(ETF)及房託基金(REITS)規模達到37.875萬億日圓，佔日股總市值700萬億的5.4%。如此大額的持倉比例，也足以讓日本央行成為日股的最大參與者。正如日本政府不斷增加的沉重債務，這些股票持倉亦已成為「尾大不掉」的煩惱。

實體經濟的停頓及金融資產的膨脹，導致國內貧富懸殊加劇(因為富有階層才能夠有多餘的金錢作投資)，而央行手持巨額ETF，讓管理ETF的金融機構長期賺取大量的管理費用，變相等於資助金融巨頭，令經濟結構進一步僵化，不利階級流動。而一旦央行開始減持這資產，又必然會引爆股市，結果令這些持倉變成難以解決的「金融炸彈」。

⬤印銀紙失效 諾獎得主理論存缺陷

「安倍經濟學」主張的貨幣寬鬆，乃是基於經濟學中的貨幣理論，透過大舉增加貨幣供應的刺激經濟的做法，並指這樣做將令通脹及名義國內生產總值(GDP)上漲。出乎意料的是，過去10年日本的的廣義貨幣(M2)供應量雖增加了近五成，但通脹、名義GDP增幅卻不成比例，成為經濟學中的特例。

曾獲得諾貝爾經濟學獎的貨幣理論大師、著名學者佛利民(Milton Friedman)生前曾經以「直升機派錢(Helicopter Money)」為例子，闡述貨幣供應的增加何影響通脹及經濟。由於他的描述相當生動具體，因而廣泛流行。根據他的理論，在政府大量印鈔增加貨幣供應後，理論上名議GDP及通脹將會增加，以反映貨幣的增長。

在2008年美國金融海嘯後，時任聯儲局主席伯南克(Ben Bernanke)提出的量化寬鬆(QE)正正是直升機派錢的經典例子，透過大量「印錢」以拯救經濟，最終成功令美國走出經濟陰霾。他亦因而獲得「Helicopter Ben」的稱號。

不過，同樣的招數卻在日本失效，多年來的貨幣寬鬆下名義經濟增長及通脹始終未能達標。究其原因，很可能是日本「印錢」只停留於金融體系，這些鈔票未能進入實體經濟，故過去10年日本的經濟增長低迷，但股市卻已經翻倍。「安倍經濟學」的收效甚微，某程度上亦反映現代貨幣理論(MMT)存有缺陷。

MMT理論認為，政府在大舉增加發債、印鈔之後，應把財政開支用於「生產型」支出提振經濟。該理論稱政府的財政赤字可以「貨幣化」，即政府可以透過借錢(發行本幣債券)擴大財政開支，並透過印鈔還債(日本央行透過印鈔買債，持有國債額達542.45萬億日圓)；並透過調整稅收作為控制通脹的手段(正如日本於2014年、2019都曾上調消費稅)。而安倍在做完這些措施後，即便到他離世的一刻，也未能實現其經濟增長目標。

⬤【反彈乏力】日央行或調整利率托匯

日本央行實行低利率政策、瘋狂印錢之後，除了養成了一群所謂的「渡邊太太」(即在國際金融市場上活躍地參與炒賣的家庭主婦)，亦導致日圓不斷貶值。日圓在創下24年來低位後，後市仍難有充足的反彈動力。市場預期，日本央行或將透過調整孳息率曲線控制(YCC)政策，為圓匯護航。

日本央行於2016年9月宣布，將10年日本國債孳息率控制在正0.1%和負0.1%的區間，後來將區間擴大至當前的正負0.25%。今年3月以來，10年日債孳息率已觸及區域頂端，央行因而被迫逆勢擴表，令日圓加速貶值。

堅持低利率政策一方面有利推升通脹預期、名義經濟增長、及出口行業競爭力；但日圓持續貶值勢必引發民生問題，畢竟民眾對通脹的看法不同於經濟學家。

凱投宏觀首席經濟學家Neil Shearing認為，日本央行可能會透過擴大YCC政策的目標區間。這樣做可以容許日本債息上升，減少與外國的息差，為日圓匯率提一些支持。他表示，「大幅度而且迅速的貨幣波動，可能會破壞穩定，總有一天會出現問題。」若日本央行不停止擴表，輸入性通脹將會引發更多的問題。