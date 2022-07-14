【產經評論】幣戰美元無敵手　亞洲央行有排愁

美國通脹創近41年新高，白宮官員回應「不可接受」，下一步就等看聯儲局如何落重藥加息。美息狂升，勢將迫使更多資金向美元「萬劍歸宗」，美元獨強的局面將會持續。環球各大央行不敢怠慢，主動擴大加息幅度以抗通脹保幣值，問題是亞洲諸地要考慮的因素不只是通脹，還有債務成本、資本外流等壓力，應對的空間存在一定限制，說白了就是很難鬥贏美國，只能盡量疏導金融系統性風險，確保本幣貶值有序。如何團結亞洲經貿力量，強化競爭力築好護城牆，並創新支付方式，將貨幣戰的衝擊降至最低，自是區內諸地的切身問題！

美國通脹升勢令人感到極度不安。雖然總統拜登欲藉中東之行降低油價，但問題是美國尚能釋放多少戰略油儲來壓低油價，底牌路人皆見，只要俄烏衝突一日未平息，能源危機就如一個計時炸彈，沒有人能預料破壞力有多大。歐洲最快今夏就要一嘗被俄國「斷(供天然)氣」之苦。若然國際地緣政治風險揮之不去，即使經濟降溫令需求放緩，以目前的產量計，要油價大跌，只怕是難上加難。

再者，新冠疫情未能斷尾，中國堅持「動態清零」防疫原則，使國際供應鏈復原無期，全球物價升勢難以扭轉。如是者，聯儲局若然是決心追回失地，遏抑通脹，大幅加息的做法基本上已無懸念，「加一厘」既已成為選項之一，市場須為利率升勢進行重估，這是美元近日再度轉強的底因。所謂「升市莫估頂」，暫時且別急於為美元強勢估算頂部。

要知道時值全球經濟衰退風險急升，資金避險本就朝向美元，再加上聯儲局要猛力加息抗通脹，美元就成為不二之選。事實上，在這場貨幣戰上，環顧其他已發展經濟體，歐洲備受能源危機威脅，歐元弱勢無底；而同樣依賴能源進口的日本，正逆勢維持奉行寬鬆貨幣政策，日美息差繼續擴闊，日圓表現只會衰多幾錢重，這意味歐元和日圓都毫無抗擊之力，只有繼續走貶。至於亞洲諸地，尤其是新興經濟體，經濟體質和金融體系本來就較脆弱，再加上一盤散沙，單打獨鬥，就更沒有鬥贏美國的條件！

促成全球通脹，離不開能源和大宗商品價格飆升，而目前這兩瓣主要以美元結算，美元的需求亦隨之而來。為了打破這個局面，俄羅斯與中東產油國開始接受以非美元與本幣進行能源交易結算，俄羅斯推出「盧布結算令」，印度亦就國際貿易實施「盧比結算機制」，未來將有更多經濟體選擇與一籃子貨幣掛鈎，以盡量擴大本幣市場，減少美元需求量，穩住本幣匯率。可見去美元化的趨勢不會因這輪美元獨強而消失，反而將進一步確立成全球潮流。

如今，金磚國家在探討創建新儲備貨幣，東盟諸國也得思考如何藉全球規模最大的超級經濟圈──《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)的基礎，創新支付方式，研究成立由一籃子組成的亞洲共同貨幣「亞元」，更好地服務經濟，以平衡世界經濟結構，將成為全球發展的一個重要課題！