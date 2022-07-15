道指跌142點　圓匯企139

●踏入亞洲時段，美匯指數升上108.43；港匯弱見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7568；美元兌日圓低至139.01；歐元見1.0025，英鎊報1.1833。金價跌至1,710美元水平。油價靠穩，布油處99.71美元，紐油報96.45美元。比特幣升1%企2.05萬美元。道指期貨升99點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水130點。

●金管局於紐約交易時段出手「接貨」，買入53.22億港元沽盤。下周一(18日)銀行體系結餘將減少至2,154.39億港元。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,387點，跌364點或1.79%。

●即月恒生指數夜期收報20,526點，跌188點，低水225點，成交26,550張。

●外媒引述消息稱，美國對沖基金Elliott Investment Management已持有圖片分享社交平台Pinterest超過9%股份，成為其最大股東。

●外媒引述消息稱，阿里巴巴計劃將其主要位於內地的110多人的戰略投資團隊，減至約70人。今次裁員主要涉及內地的中層及高層人員，並提到阿里交易團隊在香港亦有員工。

●斯里蘭卡債務危機引發國內動盪，讓外界關注發展中國家的外債問題。美國財長耶倫周四(14日)表示，中國是斯里蘭卡的重要「債權人」，呼籲中國與斯里蘭卡當局密切合作，以重組其債務，因為斯里蘭卡已陷入破產。

●中國時尚巨頭Shein希望最快2024年在美國進行首次公開招股(IPO)上市，指公司估值規模為1,000億美元。此前，該公司曾尋求今年在美國IPO。

●德意志銀行經濟學家Stefan Schneider及其團隊周四發表報告指，歐洲最大的經濟體德國恐正走向衰退，並預期該國2023年經濟將萎縮約1%。

●紐約8月期油收報每桶95.78美元，跌52美仙或0.54%；布蘭特9月期油收報每桶99.1美元，跌47美仙或0.47%。

●紐約8月期金收報每安士1,705.8美元，跌29.7美元或1.71%，創逾15個月以來收市新低。

●英國富時100指數收報7,039點，跌116點或1.63%；法國CAC指數收報5,915點，跌84點或1.41%；德國DAX指數收報12,519點，跌236點或1.86%。