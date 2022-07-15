澳洲版「太古城」Midtown第3期登場　首期38萬港幣起

Ray White銷售總監許嘉宇指，Midtown時至今日已發展至第3期，完成後將有多達3,300戶家庭進駐，是澳洲北岸大型指標屋苑。

香港「十大藍籌屋苑」一向是樓價走勢重要指標，皆因地段靚、配套多、衣食住行不假外求。位於澳洲悉尼「矽谷」Macquarie Park項目Midtown，規模亦媲美香港指標屋苑太古城，更是新南威爾士州政府聯同國際發展商Frasers Property打造的超級城鎮式屋苑。項目第3期Treehouse強勢推出，Ray White獲授權為香港唯一認可官方首發代理，首期僅38萬港元起。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，Midtown時至今日已發展至第3期，完成後將有多達3,300戶家庭進駐，不僅是澳洲少見的大型屋苑，亦是悉尼北岸樓市最具代表性及體量的參考指標屋苑。

Midtown有三大獨有優勢，發展商實力雄厚、配套自給自足、交通方便完善。許嘉宇指出，屋苑發展商Frasers Property是澳洲近百年歷史老牌企業，一向擅長打造大型綜合式住宅，過往打造悉尼市中心Central Park、墨爾本可持續發展社區Burwood Brickworks等代表作，超強班底是買家信心保證。

他又提到，Frasers Property興建的屋苑總有「愈早入手、價錢愈優惠」特色，就以Midtown第一期MAC Residences為例，短短兩年時間樓價升幅高達20%，相信項目將來的期數價錢上亦見可觀升幅。

至於屬Midtown第3期發展的Treehouse，則毗鄰屋苑最中心的中庭公園及餐廳等商店，無論低、中、高層單位景觀均非常開揚，而且Treehouse自設4大不同主題的中空花園(Pocket Garden)予住客放鬆身心。

Treehouse提供1房至3房單位，首期由38萬港元起，更提供罕有4厘租金保障計劃。許嘉宇提及，據過往兩期銷售經驗，項目「先投資後自住」以及「回頭客」的顧客特別高，面對疫情肆虐樓盤仍受深歡迎，建議有意入市的買家提早選購單位。

而樓盤坐落Macquarie Park，以澳洲國父名字命名，素有「悉尼矽谷」及大學城區的美譽，擁有悉尼市中心外最大的購物中心Macquarie Centre，是政府重點打造的創科旺區。不少大企業都到來設立總部或辦事處，如跨國科技公司微軟Microsoft、甲骨文Oracle、Foxtel、3M等，為當地創造數大量就業機會，並鄰近世界一流大學Macquarie University，附近亦有眾多評分高的公立中學及小學。

此外，樓盤亦鄰近Macquarie大學Metro站，輕鬆直達附近的Epping、Eastwood、以及悉尼最大華人區Chatswood。而且未來線路還會一直提升，全新的Metro延伸線將於2024年完工，將來只需20分鐘即可直達悉尼CBD及南面主要地方。

澳洲悉尼Midtown展銷會

日期:7月23至24日 (六、日)

時間:上午11時至下午7時

地點:銅鑼灣世貿中心20樓2001室 (Frasers Property香港辦公室)

網上睇樓團 – 現場直播澳洲版「太古城」展銷廳

日期: 7月24日(日)

時間: 下午3時

主講(澳洲): Frasers Property項目銷售經理Anthony

主講(香港): Ray White 銷售總監Felix

免費投資講座

主題: 悉尼北岸三大熱門地區大比拼

Chatswood | Macquarie Park | North Sydney

日期: 7月23日(六)

時間: 下午3時

澳洲版「太古城」 悉尼龍頭指標屋苑 | 全新一期 EOI內部優先預購