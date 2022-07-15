傳阿里雲業務高管遭上海當局約談　涉警方數據遭洩露

報道又引述阿里員工表示，洩露原因尚待查明，但事發後，已暫時切斷了洩密數據庫的所有訪問權限，阿里工程師開始檢查相關代碼；阿里雲亦已要求員工重新審查與重要客戶的數據庫架構和配置等合同細節，特別是政府部門及金融機構。

根據對數據庫元數據的分析，警方數據庫托管在阿里雲上。早前有報道指，有黑客聲稱攻破上海警方數據庫，竊取多達10億中國居民數據。

網絡安全公司LeakIX及Security Discovery稱，托管數據庫及訪問和管理該數據庫的網關所使用技術已過時數年，且缺乏基本安全性能。管理該警方數據庫的網關在公共互聯網上開放了超過一年，無密碼也無法添加，數據庫並缺少最新的安全證書。研究人員稱，阿里上次部署新證書是在2017年9月，證書一年後到期，但未更新。

上述兩公司又指，亦發現另外13個由阿里托管的數據庫使用了同樣的過時數據庫和網關版本，設置也一樣，亦共享了相同的過期安全證書。LeakIX補充，其中2個數據量甚至遠大於上海警方遭竊的23TB，一個逾60TB，另一個超過92TB。