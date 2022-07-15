內地6月商品住宅銷售價格按月總體趨穩　按年表現遜

國家統計局公布，今年6月份，70個大中城市中，新建商品住宅及二手住宅銷售價格較5月上漲城市分別有31個及21個，比5月均增加6個。

6月，一線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格分別按年升3.3%及1.1%，升幅比5月分別回落0.2及0.6個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年表現，由5月的上升轉為下降0.2%；二手住宅銷售價格按年亦跌2.1%，跌幅較5月擴大0.4個百分點。三線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格按年各跌2.8%及3.7%，跌幅比5月分別擴大0.6及0.5個百分點。

至於按月表現，6月一線城市新建商品住宅銷售價格上升0.5%，升幅比5月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格由5月持平，轉為上漲0.1%。二線城市新建商品住宅銷售價格亦由5月下降轉為上漲0.1%；二手住宅銷售價格下降0.1%，跌幅較5月收窄0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格下降0.3%，跌幅與5月相同；二手住宅銷售價格下降0.3%，跌幅比5月收窄0.2個百分點。

分區方面，月內，北京6月新建商品住宅價格按月升0.8%，按年升5.8%。上海新建商品住宅價格按月升0.5%，按年亦升3.4%。廣州新建商品住宅價格按月及按年同升0.3%。深圳新建商品住宅價格按月升0.2%，按年更漲3.6%。

上月北京二手住宅價格按月升0.5%(前值-0.1%)，按年升4.5%(前值升5.3%)。上海二手住宅價格按月升0.2%(前值0%)，按年亦升2.3%(前值升3%)。廣州二手住宅價格按月升0.5%(前值升0.2%)，按年升1.2%(前值1.3%)。深圳二手住宅價格按月下跌1%(前值0.1%)，按年跌3.4%(前值-2.6%)。