俄烏開戰前9日成立港企　傳接手俄業務

外媒報道，大宗商品交易商托克(Trafigura)據報將價值以10億美元計的俄羅斯業務出售，外媒指接手為一家名不經傳的香港公司，該公司在俄羅斯入侵烏克蘭之前9日成立。

Trafigura周三(13日)宣布將其涉及有俄羅斯總統普京支持的北極大型開發項目Vostok，其當初購入的10%股份，已出售予一家在香港註冊的獨立貿易公司Nord Axis Limited。交易金額不詳。

據報，Nord Axis於2月15日成立，即俄國入侵烏克蘭的前一周。該公司背後擁有人身份成疑，亦不清楚收購Vostok的股份所籌集的資金數目，因雙方交易未有透露作價。

外媒指目前尚未清楚誰人實質控制Nord Axis，根據提交的文件，唯一股東是一家名為Asia Business Consultants Ltd的公司，該公司註冊地址與Nord Axis相同，位於香港灣仔某大廈。

Trafigura則指Nord Axis不是俄羅斯公司，並補充已停止交易所有俄羅斯石油，以及停止購買俄羅斯石油。

俄烏戰爭爆發後，大宗商品貿易公司已經營運數十年的俄羅斯業務成為市場焦點。隨着歐盟對俄羅斯原油實施制裁，加上烏克蘭官員指責這些貿易公司資助戰爭，因此不少貿易公司退出俄羅斯業務。