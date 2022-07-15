內地6月進口煤炭跌幅擴大至33.1% 發電量由跌轉升
2022年07月15日 10:32
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國家統計局，6月份，內地規模以上工業原煤、原油、天然氣、電力生產均保持增長，與5月份相比，原煤生產增速加快，原油保持穩定增長，天然氣生產放緩，電力由降轉增。
該月原煤生產增速加快，進口跌幅擴大。6月份，生產原煤3.8億噸，按年升15.3%，增速比5月加快5個百分點，日均產量1,264萬噸。進口煤炭1,898萬噸，按年下降33.1%，跌幅比5月擴大31個百分點。上半年，生產原煤21.9億噸，按年升11%。進口煤炭11,500萬噸，按年跌17.5%。
至於原油生產穩定增長，進口由升轉跌。6月份，生產原油1,719萬噸，按年升3.6%，增速與5月持平，日均產量57.3萬噸。進口原油3,582萬噸，按年下降10.7%，5月增長11.9%。今年首6個月，生產原油10,288萬噸，按年增4%；進口原油25,252萬噸，按年下降3.1%。
另外，電力生產則由降轉增。6月份發電7,090億千瓦時，按年增1.5%，5月跌3.3%，日均發電236.3億千瓦時。上半年發電3.96萬億千瓦時，按年升0.7%。當中太陽能發電增長9.9%，比5月加快1.6個百分點；核電下降9.0%，5月增長1.3%；風電增長16.7%，5月下降0.7%。