【高盛推介】中國當局約談阿里　股價急挫見3周低

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指，上海當局約談阿里巴巴旗下阿里雲高管跟進警方數據庫被盜一案，據報數據本身是托管在阿里雲，阿里在7月初已就事件開會研究應急方案，暫時未查到資料外洩原因。阿里周四(14日)終止3連跌，反彈升約1.2%，今(15日)早受消息拖累下跌，最低見102.4元的過去3周低位，最新報104.9元，跌約3.4%。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約5,190萬元。

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