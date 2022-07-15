【高盛推介】中國當局約談阿里 股價急挫見3周低
2022年07月15日 10:54
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指，上海當局約談阿里巴巴旗下阿里雲高管跟進警方數據庫被盜一案，據報數據本身是托管在阿里雲，阿里在7月初已就事件開會研究應急方案，暫時未查到資料外洩原因。阿里周四(14日)終止3連跌，反彈升約1.2%，今(15日)早受消息拖累下跌，最低見102.4元的過去3周低位，最新報104.9元，跌約3.4%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約5,190萬元。
投資者如看好，熱門的中期選擇可留意阿里購(24060)。進取高槓桿選擇可留意阿里購(18229)。貼價選擇可留意阿里購(14825)。牛證方面可留意屬遠牛，換股比率500兌1的低面值阿里牛(56842)，與現價有約15元收回距離。
阿里購(24060)，行使價128.1元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.5倍，熱門、中期。
阿里購(14825)，行使價115元，2022年10月21日到期，實際槓桿5.1倍，貼價。
阿里購(18229)，行使價138元，2022年09月27日到期，實際槓桿7.5倍，高槓桿、進取。
阿里牛(56842)，收回價90元，行使價88元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽(17851)，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.0倍，高槓桿、低街貨。
阿里熊(67484)，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率3.8倍，近25元收回距離熊證。
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