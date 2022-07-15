【高盛推介】比亞迪發盈喜 逆市一度重上300元關
2022年07月15日 11:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪日前受「巴菲特減持傳聞」拖累急挫，昨(14日)反彈重上280港元水平，升約5.5%，今(15日)早逆市繼續上升，最高見302元，最新報296.4元，升約4.7%。比亞迪發盈喜，預料截至今年6月底止6個月歸屬於上市公司股東的淨利潤按年增138.59%至206.76%，達28億至36億元人民幣。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日流入牛證的資金集中在近牛。而淡倉則於近期資金持續吸納，過去3個交易日共錄得約3,400萬元資金流入。
比迪購(20033)，行使價409元，2022年12月08日到期，實際槓桿5.7倍，高槓桿。
比迪購(18110)，行使價361元，2022年11月23日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。
比迪牛(69345)，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意比迪沽(17928)。貼價選擇可留意低街貨比迪沽(19926)。熊證方面的近熊選擇可留意新上市比迪熊(59403)，遠熊選擇可留意比迪熊(51372)，與現價有約20及40元收回距離。
比迪沽(17928)，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿4.2倍，高槓桿。
比迪沽(19926)，行使價248.68元，2022年12月05日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。
比迪熊(59403)，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，新上市近熊。
比迪熊(51372)，收回價340元，行使價344元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，近40元收回距離遠熊。
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