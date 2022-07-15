【高盛推介】比亞迪發盈喜　逆市一度重上300元關

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪日前受「巴菲特減持傳聞」拖累急挫，昨(14日)反彈重上280港元水平，升約5.5%，今(15日)早逆市繼續上升，最高見302元，最新報296.4元，升約4.7%。比亞迪發盈喜，預料截至今年6月底止6個月歸屬於上市公司股東的淨利潤按年增138.59%至206.76%，達28億至36億元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，可見昨日流入牛證的資金集中在近牛。而淡倉則於近期資金持續吸納，過去3個交易日共錄得約3,400萬元資金流入。

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