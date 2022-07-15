港府委任兩名新成員加入財務匯報檢討委員團

港府委任李志軒及邱梓淳兩位新成員加入財務匯報檢討委員團，並再度委任2位現任召集人Ian Peter Farrar及黃劍文及11位現任成員，任期3年，由今年7月16日至2025年7月15日。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，財務匯報局是本港上市公司企業管治的重要規管機構，其中一個法定職能是就上市實體的財務報告沒有遵從有關法律、會計及其他監管規定展開查訊。委員團對財務匯報局履行其關於查訊的法定職能不可或缺。各成員擁有豐富經驗和專業知識，將為委員團的工作帶來裨益。

財匯局行政總裁馬力指出，當發現上市實體(即上市公司)的財務報表存在不遵從相關會計準則的事宜時，委員團成員在協助財匯局採取迅速及合適的監管行動，以移除不遵從事宜方面擔當不可或缺的角色。這對維持公眾對上市實體財務匯報的信心，以及保障投資大眾的利益至關重要。

財匯局主席黃天祐提到，藉委員團的專業知識，財匯局一直能夠有效地進行查訊，並對各卸任成員多年來的貢獻表示謝意，同時歡迎委員團的新成員。作為會計專業的獨立監管機構，該局將繼續與委員團合作無間，以維持財務匯報質素及捍衛香港資本市場的廉潔。

當遇有需要查訊的案件，財匯局可從委員團委任1名召集人及4名或以上的成員組成財務匯報檢討委員會，就有關上市實體不遵從規定的事宜，進行查訊。委員會會將有關個案的查訊報告提交財匯局，由該局進行審議，並按情況採取跟進行動。

再度獲委任的11位現任成員包括鄭炳熙、房惠玲、邱年榮、劉國雄、羅志聰、巫麗蘭、Simon John Riley、Patrick Antonio Rozario、蘇虹、James Gary Stevenson，及鄧耀聰。