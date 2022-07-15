萬國數據印尼數據中心園區料2024投入營運

該數據中心園區有2座獨立數據中心，將全面應用萬國數據新一代Smart DC解決方案，積極使用當地可再生能源。建成後，園區內總淨機房面積約1萬方米，預計總IT負載量為28兆瓦。

黃又指，全球正加快數碼轉型，東南亞地區正在成為新的數碼經濟發展重要地方，區內具極大的發展潛力，吸引大量全球頂尖科技企業的投資與關注，而數碼基礎設施是建構數碼生態系統、帶動整個區域邁向新經濟的關鍵一環，因此需要進一步加快建設高品質及效能的數據中心。

印尼經濟統籌部部長Airlangga Hartarto表示，萬國數據在印尼建設的數據中心將成為隆莎經濟特區數碼生態系統的重要一環。落成後，將匯聚全球領先的雲計算、科技企業，成為支撐印尼數碼產業發展的核心基礎設施，並推動園區快速發展，帶動巴淡島乃至整個印尼經濟的快速增長。