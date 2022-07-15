陽盛陰衰！藍籌公司女性董事比例不足15%

近年市場鼓勵董事會多元化。香港會計師公會最近一個簡短調查發現，恒生指數成分股中，平均約有14.8%董事為女性，遠低於由倡議更多女性加入董事會的國際機構30%Club所建議的30%國際標準。事實上，現時有接近17%公司的董事會並沒有女性成員。最佳企業管治及ESG大獎遴選委員會主席羅柏達直言，現時董事會組成的性別不平衡情況值得關注。

他指出，董事多元化能引進創意思維及鼓勵與持份者有更好的溝通。國際性研究亦指出，性別更多元化的董事會傾向更具包容性及考慮更周詳。企業需要更主動羅致合適的女性，及更年輕的人選加入董事會。

另外，恒指成分股份中只有40%的公司僱用了有會計師資格的執行董事(即全職員工)。公會相信，擁有至少一名具備會計師資格的高級管理人員甚或執行董事的企業，將有效促進董事會的財務匯報工作及決策過程，並提升董事會的領導效能。

大獎2022籌委會主席鄧苑儀表示，過往有規定要求企業至少需要有一位的高級管理人員為合資格會計師。然而，有關規定於2009年被取消；取而代之是將相關的責任交給董事會。董事會須每年檢視財務匯報人手是否足夠及說明審核委員會的監察角色。希望能夠再次引入相關規定，因為合資格會計師能夠協助董事會了解愈見複雜的會計及稅務標準對營運的影響，亦可為其他董事會成員及持份者講解財務和非財務資訊。

鄧續稱，很多會計師緊貼留意非財務性匯報的發展，特別是隨着國際財務報告準則基金會旗下的國際永續準則理事會(ISSB)於去年11月成立，制訂國際採納的可持續性披露準則已被納入議程。ISSB已發出一份有關氣候標準的徵求意見稿。在上市公司董事會中具會計師資格的執行董事，尤其是公會的會員，能夠協助公司董事會了解及推行這些準則，並於其財務及非財務系統與匯報進行融合，能夠有效帶動企業的長遠可持續發展，並為社會帶來裨益。