元朗牛潭尾地皮向城規會申建6276伙

政府致力拓展新界西北，配合未來港鐵北環綫，地產商積極部署於區內開發住宅項目，有財團就元朗牛潭尾一幅綜合發展區用地，向城市規劃委員會申請分期發展作大型綜合項目，合共提供多達6,276個單位。其中將由申請人落實興建的第1期，涉及約3,112伙。

城規會文件顯示，上述地盤位於清攸路及竹攸路交界位置，佔地廣達約1,035,914方呎，包括約358,146方呎政府土地，現狀為貨倉用途。

申請人要求將地盤劃為「綜合發展區(1)」地帶，擬議地積比率約4.7倍，興建22幢30至50層高的分層大樓，另設1至2層地庫，同時會興建22座3層高洋房，住宅樓面達約4,143,668方呎，預計可容納人口約1.82萬人。項目亦將提供約721,201方呎商業面積，當中約538,210方呎位於第一期發展部分。

申請人指出，上述商業部分位置上十分接近規劃中的北環綫牛潭尾站，計劃發展為地區商業中心，配合北部都會區發展。擬議計劃預計於2032年發展完成，並認為項目可善用棕地資源，增加房屋供應，亦確保與北都會區現有及將來發展環境互相協調。

資料顯示，該地盤曾於2012年向城規會提出分兩期發展157座洋房及4座商用建築，提供不多於201伙，惟最終撤回申請。相比下，是次最新方案單位量較10年前大增逾30倍。