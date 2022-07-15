啟德THE HENLEY逾3萬呎會所曝光　迄今累售515伙套現53億

林達民(右)及藝人蔡宛珊。

林氏續指，樓盤迄今累售約515伙，套現53億元，每伙平均成交價1,030.83萬元，平均成交呎價約28,237元。項目近日展開新一輪銷售，於剛過去周末錄約1,000人次參觀展銷廳，當中有100組睇樓人士初步計劃入市，並以用家主導。該盤近日新增長成交期的付款方法，主要為換樓客而設。

項目會所佔地約3.2萬方呎，分成六大主題區域。其中位於第3座地下設有「派對天地」，室內設有12人大圓枱，備有廚房，提供電磁爐、電櫃、焗爐等電器，供住客享受入廚樂。對外連接可容納25人以上的燒烤區。

為配合該盤銷售推廣，林達民特意邀請知名藝人蔡宛珊到「派對天地」下廚，並合力炮製生酮香煎雞柳。同時，樓盤於本周末將舉行嘉年華，設有池畔活動以供睇樓客及住客參加。

對於包括恒基地產在內的九大發展商，聯手成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，林達民表示，聯手合作為跑道區作推廣，期望可將該區的實際優點讓公眾知道。至於同系的啟德沐泰街8號項目，有機會於年底前推出。