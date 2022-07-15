二手樓價指數按周升0.46%　新界東走勢向好

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報181.05點，按周升0.46%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.25點，按周升0.45%。CCL(中小型單位)報180.36點，按周升0.40%。CCL(大型單位)報184.54點，按周升0.75%。

不過，隨着美國擴大加息幅度，本地樓價料將窄幅回軟，預料CCL快將跌破180點。而近7周，四大整體指數升跌走勢一致，出現4次齊跌，3次齊升，每次低位均一個比一個低，每次高位亦一個低於一個，樓價走勢反覆回軟。近7周計，CCL累跌0.05%，CCL Mass累升0.12%，CCL(中小型單位)累跌0.01%，CCL(大型單位)累跌0.28%。CCL窄幅回軟，但未有轉勢大跌。

近7周計，四區樓價各自反覆下試低位。新界東CCL Mass錄4升3跌，累跌2.13%，跌幅明顯。新界西CCL Mass錄3升4跌，累升0.71%。港島CCL Mass錄3升4跌，累升0.32%。九龍CCL Mass錄4升3跌，累升0.68%。

本周新界東CCL Mass報192.05點，按周升1.58%，連升2周共1.64%。新界西CCL Mass報170.08點，按周跌0.32%，結束2周連升。港島CCL Mass報185.48點，按周升0.88%。九龍CCL Mass報175.62點，按周微升0.10%。