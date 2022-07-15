【產經直播】港股下周點部署？
2022年07月15日 16:15
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銀河證券業務發展董事羅尚沛
港股連跌5日，恒指周五(15日)低開229點後，最多跌535點；最終收報20,297點，跌453點；中國第二季GDP按年僅增0.4%，遜於市場預期，A股先升後跌，港股亦跌足全日，後市仲要繼續弱？二萬關守唔守得住？
本地銀行股受壓，評級機構穆迪發表報告，因內地疫情、房地產低迷及環球經濟不明朗下，認為本港銀行內地貸款資產風險上升，滙控(00005)跌逾2%、中銀香港(02388)跌近3%，但加息將至，銀行股仲可以繼續揸貨？
阿里巴巴(09988)再有壞消息傳出，外媒指阿里旗下阿里雲因警方數據庫洩露事件，而被上海當局約談，同時亦傳阿里將裁減3分1內部交易團隊，股價收市跌近6%，阿里短期內沽壓大？
相反，比亞迪(01211)發盈喜，今日逆市有追捧，集團料上半年股東應佔淨利潤按年增1.4倍至2倍，並獲大行瑞信調高目標價至380元，比亞迪盤中曾重上300元大關，收市仍升4%，報294.2元，比亞迪長遠可看好？現價追入值唔值博？
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