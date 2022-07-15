金價考驗1700美元關　道期跌22點

美匯指數報108.54；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7777；美元兌日圓報138.82；歐元企1.0030，英鎊處1.1822。金價報1,702美元。布油報98.43美元，紐油報94.96美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨跌22點。

●市後關注點

-20:30 美國6月零售銷售(按月)

-22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數初值

●中國石油發盈喜，預期上半年多賺6成。

●虛驚一場？花旗持倉比亞迪H股不減反加。

●擺脫G7枷鎖！傳俄羅斯明年自設原油交易平台。

●調查：日央行將維持超寬鬆政策，圓匯或貶至145水平。

●埃利安：聯儲局別無選擇，本月或加息1厘。

●美證交會調查馬斯克有否正當披露終止收購Twitter。

●俄烏開戰前9日成立港企，傳接手俄業務。

●保監局對泰加保險提出清盤呈請。

●陽盛陰衰！藍籌公司女性董事比例不足15%。

●亞洲高淨值客交易減少，勢挫大型銀行財管收入。

●傳阿里雲業務高管遭上海當局約談，涉警方數據遭洩露。

●中國經濟：

-第二季GDP按年增長放緩至0.4%，遠遜預期。

-6月社會消費品零售總額轉升3.1%。

-內地6月商品住宅銷售價格按月總體趨穩。

-內地6月進口煤炭降幅擴大至33.1%，發電量由跌轉升。

-統計局：上半年夏糧總產量按年升1%，豬價降33.2%。