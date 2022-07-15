金價考驗1700美元關 道期跌22點
2022年07月15日 16:28
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美匯指數報108.54；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7777；美元兌日圓報138.82；歐元企1.0030，英鎊處1.1822。金價報1,702美元。布油報98.43美元，紐油報94.96美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨跌22點。
●市後關注點
-20:30 美國6月零售銷售(按月)
-22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數初值
●恒生指數收報20,297點，跌453點或2.19%；國企指數跌167點，失守7,000點關；科技指數跌147點或3.22%，主板成交1,295億港元。大型科網股是跌市火車頭，阿里巴巴挫5.98%；百度跌4.85%；網易跌4.26%；京東集團跌3.03%；騰訊跌2.98%；美團跌1.8%；小米集團跌2.54%。恒指本周跌足5日，累挫1,428點，跌幅6.57%。科指累跌368點或7.65%。https://bit.ly/3z8WXNC
●滬綜指收跌53點，外資全周5天淨流出逾220億人幣。https://bit.ly/3uRmwjP
●中國石油發盈喜，預期上半年多賺6成。
●虛驚一場？花旗持倉比亞迪H股不減反加。
●擺脫G7枷鎖！傳俄羅斯明年自設原油交易平台。
●調查：日央行將維持超寬鬆政策，圓匯或貶至145水平。
●埃利安：聯儲局別無選擇，本月或加息1厘。
●美證交會調查馬斯克有否正當披露終止收購Twitter。
●俄烏開戰前9日成立港企，傳接手俄業務。
●保監局對泰加保險提出清盤呈請。
●陽盛陰衰！藍籌公司女性董事比例不足15%。
●亞洲高淨值客交易減少，勢挫大型銀行財管收入。
●傳阿里雲業務高管遭上海當局約談，涉警方數據遭洩露。
●中國經濟：
-第二季GDP按年增長放緩至0.4%，遠遜預期。
-6月社會消費品零售總額轉升3.1%。
-內地6月商品住宅銷售價格按月總體趨穩。
-內地6月進口煤炭降幅擴大至33.1%，發電量由跌轉升。
-統計局：上半年夏糧總產量按年升1%，豬價降33.2%。