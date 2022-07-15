保監稱泰加保險淨負債5.3億　無力償債

左至右：香港保險業聯會主席黃子遜；香港汽車保險局主席、保險公司(僱員補償)無力償債管理局副主席許金桂；保監局執行董事(一般業務)林瑞江；經理黎嘉恩；法律顧問陳向榮

保險業監管局今天對被視為無力償債的泰加保險公司提出清盤呈請。截至5月底，若不計未討回的12億元，泰加保險資產共11.8億元，負債17.1億元，淨負債5.3億元。

保監局行政總監張雲正表示，當局嘗試追回屬於泰加保險的12億元資金，同樣在不同層面要求泰加主要股東控權人註資，令該公司維持最低償付能力水平，惟沒有收到股東正面回應。在泰加無法屢行條例規定下，該局委任的經理對其提出清盤呈請。

他指，目前泰加仍在服務的保單約3萬張，透過協調，所有保單持有人可繼續持有保單，並提出索償申請。惟泰加8月底之後到期的保單不獲續保，直至另行通知。

經理黎嘉恩稱，約3萬張受影響保單中，96%為汽車保單，其中的士有5,200多張，小巴1,400多張，其他汽車2.1萬多張：另有僱員補償保險約200多張。

香港保險業聯會主席黃子遜表示，市場有能力消化和承接泰加保險保單，香港有超過80間保險公司可做到類似業務，其中逾50間保險公司可做到相關汽車保險和員工保險。

保監局執行董事(一般業務)林瑞江指，保監局1月成立中央分流機制，截至7月中已將4,933張的士保單安排予機制下4間保險公司，承接率達96%以上。其餘沒有承接的一般為車主賣車或停牌。

他又稱，泰加共有1,423張小巴保單，估計每月約150張保單需續保，該局已將中央分流機制中處理小巴的保險公司由4間增至5間，相信市場承接能力不成問題。