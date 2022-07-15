【又一悲情國家】阿根廷通脹年底恐衝上90%

外媒報道，在阿根廷經濟部長的離職引發物價一夜之間大漲，央行面臨讓貨幣披索更快貶值的壓力後，阿根廷人到年底可能會迎來90%的通脹。

據國際貨幣基金組織(IMF)預測，這將是自30年前惡性通脹以來的最快增速，也是世界上除委內瑞拉和蘇丹以外的最高通脹率。

阿根廷前經濟部長馬丁古茲曼本月的突然辭職導致許多企業漲價。一些阿根廷人在古茲曼辭職後的第二天一早就跑到商店，期望趕在披索貶值和價格上漲之前囤貨。

根據周四(14日)發布的政府數據，阿根廷6月通脹達到64%，創下30年最高水平。雖然決策者談到讓利率高於通脹的必要性，但阿根廷央行周四據悉仍決定將基準利率維持在52厘不變。據消息人士透露，本周早些時候國債標售中標孳息率上升高達4厘，至63.5厘，決策者希望鼓勵銀行購買國債，而不是央行發行的基準Leliq債券。

阿根廷央行還設定了貨幣政策利率的參考區間，以1天期回購利率為下線，國債利率為上限，並將28天期Leliq作為基準。目前1天期回購利率為40.5厘，國債利率為63.5厘。

布宜諾斯艾利斯的EconViews、FMyA、Alberdi Partners和EcoGo等諮詢公司預計，阿根廷2022年底的通脹將達到90%。FIEL預計消費者價格會上漲92%，而EcoLatina和Empiria Consultores等一些機構預計通膨率到年底將為85%。

在古茲曼離職前，接受央行調查的經濟學家預測年底通脹為76%。