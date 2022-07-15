惠峰國際：下半年美股揀選準則在於盈利能力

美國上月通脹再創10年高，市場開始揣測美國聯儲局或在本月(7月)重手加息一厘，惠峰國際發展董事張玉峰則認為加息一厘機會微，加0.75厘則較合理。

他認為，聯儲局加息無法解決供應鏈問題，「只是多餘」。張氏表示，上半年美股下滑原因不外乎新冠疫情打擊、聯儲局收緊幣策，以及俄烏戰爭導致。

他指，目前市場放大經濟衰退，供應鏈問題才是核心，下半年美國會否陷入經濟衰退，需留意服務業採購經理指數(PMI)表現等因素。

美股上半年跌跌不休，對於何時見㡳，張氏直言無法預估，相比去年公司選股着重企業的概念，下半年選股關鍵因素為企業盈利能力。

他指長遠看好能源、金融、科技板塊，建議投資者在這些板塊中選取盈利好的公司，其所管理的基金今年已增持蘋果公司(Apple Inc.)和微軟，「愈跌愈買」，目前這兩隻股票已佔其基金組合約6成，未來亦很大機會繼續增持。

不過，散戶資金不似機構投資者般充足，他建議散戶選取能維持穩定盈利的企業「月供股票」，因美股目前估值低，值得吸納，亦不需等待何時見底，因為永遠無法估計。

另外，惠國際正有意拓展日本市場，目前已有日本顧問，本打算今年底前正式進軍，惟基於近期當地政治形勢有變而推遲。