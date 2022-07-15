國泰6月載客量仍較疫前瀉95%　貨運亦慘淡

總結2022年首6個月，載客人次較去年同期增加113.5%，運力下跌26.6%，而收入乘客千米數則上升129.8%。

貨運方面，國泰6月運載10萬噸貨物，較去年同月減少4.4%，與2019年6月相比更減少36.2%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌14.6%，與2019年6月相比減少 39.1%。運載率下跌12.1個百分點至68.4%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年上升0.5%，但與2019年6月相比下跌44.1%。

在2022年首6個月，載貨量較去年同期下跌4.3%，運力下跌31%，而貨物收入噸千米數則下跌35.7%。

顧客及商務總裁林紹波表示，香港進一步調整旅遊限制對6月的業務續具正面影響。因應顧客的出遊意欲續見改善，集團恢復更多航班至更多目的地，並增加運力以滿足市場需求。6月的客運航班運力較5月份增加約170%，但仍僅為疫情前水平約11%，載客率增加至67%，平均每天載客超過5,000人次。貨運方面，上月的貨運運力約為疫情前的56%。

集團預計到今年年底，營運的客運運力將最高可達疫情前水平約1/4。惟疫情發展仍然極不明朗，必須靈活地調控運力而貨運運力冀在年底回復至疫情前水平約65%。由於疫情仍然不明朗，會繼續專注審慎的現金管理。