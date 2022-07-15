白羅斯債務違約　竟用俄國盧布支付美債息...

國際評級機構穆迪表示，白羅斯未能在7月13日寬限期結束前，為2027年到期的6億美元債券支付2,290萬美元利息，即是出現債務違約。白羅斯指出，將向在白羅斯銀行的特別帳戶支付盧布、而非美元。以俄羅斯盧布償還外幣債務，穆迪認為此舉屬於違約行為。

穆迪稱，債券契約不能接受強行變更貨幣，因為這行為改變了主權債務協議規定的支付條款，降低其財務責任，並指該國未來債務償付可能進一步違約。

在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，白羅斯堅定支持俄羅斯，隨着西方制裁實際上將兩國隔絕於國際市場之外，白羅斯未能按時支付美元債券利息。據悉，白羅斯還將於8月和12月支付債券利息，下一次兌付本金在2023年2月，本金8億美元。

俄國欠內銀3900億

債券違約風暴亦燃燒至其他國家，俄羅斯也被爆出積欠中國國有銀行500億美元(約3,900億港元)債務未還，可這些內銀正加碼向俄羅斯借出更多錢，招徠外資憂慮中資銀行將遭二級制裁，故見俄烏開戰以來，外資持續拋售中國債券。據統計，今年2月以來，全球投資者已拋售270億美元(約2,106億港元)的中國政策性銀行債券，相當於外資持有此類債券總額的六分之一。

此外，由於俄國遭國際制裁，使得外國代理銀行及相關支付系統，被禁止處理與俄羅斯有關的債券業務，導致台灣人壽保險公司無法如期收到俄債利息。截至7月14日，台灣7家壽險公司仍未收到俄羅斯應於5月27日後應付的債券利息。截至6月底，壽險業界已提列俄債預期信用損失148.57億元新台幣(約38.95億港元)。