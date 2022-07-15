新盤UPDATES：凱柏峰II周日開售168伙

屯門大型新盤部署下周開價，項目的三房示範單位今(15日)首度曝光。另一邊廂，周末兩日(16日、17日)約有184伙一手單位銷售，包括首輪銷售的將軍澳日出康城凱柏峰II。

●屯門NOVO LAND第1A期三房示位首曝光

而該盤是日最新曝光的三房一套示範單位，設開放式廚房連趟門，參照第2座18樓A1室，實用面積701方呎。陳氏續指，上述戶型全盤設有52伙，而首張價單會盡量涵蓋開放式至三房間隔。

●啟德THE HENLEY累沽515伙

該盤迄今累售約515伙，套現53億元，每伙平均成交價1,030.83萬元，平均成交呎價約28,237元。

●紅磡必嘉坊‧曦匯下周二起發售8伙一房

恒基地產發展的紅磡必嘉坊‧曦匯，上載最新銷售安排，落實於下周二(19日)起先到先得發售8伙。包括6伙一房戶及2伙一房連儲物室戶，實用面由270至339方呎，扣除最高5%折扣後，折實售價由約626.5萬至約813.7萬元，折實呎價約23,205至24,368元。

●屯門青山公路飛揚第1期天台特色戶新高價沽

●大埔林海山城料啟動銷售程序

●西南九龍維港滙II連平台售1,372.6萬元

●何文田晟林連沽4伙 共涉3578萬元

據成交紀錄冊顯示，何文田晟林新近連沽4伙，成交價介乎888萬至900萬元，共涉3,578萬元。當中，17樓D室，為實用面積400方呎的兩房單位，成交價為900萬元，呎價為22,500元。資料顯示，該盤累沽約78伙，涉及的總成交金額逾7億元。

●將軍澳日出康城凱柏峰II明日截票

●天水圍Wetland Seasons Park第2期明起推兩伙別墅招標

●啟德尚‧珒溋明日招標發售8伙三房戶

●北區高爾夫‧御苑明起發售5伙

●屯門滿名山周日起重新發售1伙三房戶