新盤UPDATES：凱柏峰II周日開售168伙
2022年07月15日 20:32
東網電視更多新聞短片
屯門大型新盤部署下周開價，項目的三房示範單位今(15日)首度曝光。另一邊廂，周末兩日(16日、17日)約有184伙一手單位銷售，包括首輪銷售的將軍澳日出康城凱柏峰II。
●屯門NOVO LAND第1A期三房示位首曝光
新地代理總經理陳漢麟表示，新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第1A期，共5個示範單位已經曝光，將於周末率先開放予代理參觀，預計下周開價後，會隨即對公眾開放示範單位。
而該盤是日最新曝光的三房一套示範單位，設開放式廚房連趟門，參照第2座18樓A1室，實用面積701方呎。陳氏續指，上述戶型全盤設有52伙，而首張價單會盡量涵蓋開放式至三房間隔。
●啟德THE HENLEY累沽515伙
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY繼續軟銷，今(15日)向傳媒展示項目會所「CLUB HENLEY」。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，項目是日錄得3B座1樓E室成交，實用面積238方呎，開放式間隔，成交價約608.6萬港元，折實呎價約25,574元。
該盤迄今累售約515伙，套現53億元，每伙平均成交價1,030.83萬元，平均成交呎價約28,237元。
●紅磡必嘉坊‧曦匯下周二起發售8伙一房
恒基地產發展的紅磡必嘉坊‧曦匯，上載最新銷售安排，落實於下周二(19日)起先到先得發售8伙。包括6伙一房戶及2伙一房連儲物室戶，實用面由270至339方呎，扣除最高5%折扣後，折實售價由約626.5萬至約813.7萬元，折實呎價約23,205至24,368元。
●屯門青山公路飛揚第1期天台特色戶新高價沽
特色單位成交價屢創新高。長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周五(15日)透過招標沽出第2座22樓E室，實用面積722方呎，三房連儲物室間隔，連647方呎天台，成交價1,187萬元創項目新高，呎價約16,440元。據悉，上述成交買家原本於九龍區居住。整個項目累計沽出118伙，並套現約7.06億元。
●大埔林海山城料啟動銷售程序
●西南九龍維港滙II連平台售1,372.6萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，最新沽出3A座2樓B室特色戶，實用面積453方呎，兩房間隔，連73方呎平台，成交價1,372.6萬元，呎價約30,300元。
●何文田晟林連沽4伙 共涉3578萬元
據成交紀錄冊顯示，何文田晟林新近連沽4伙，成交價介乎888萬至900萬元，共涉3,578萬元。當中，17樓D室，為實用面積400方呎的兩房單位，成交價為900萬元，呎價為22,500元。資料顯示，該盤累沽約78伙，涉及的總成交金額逾7億元。
●將軍澳日出康城凱柏峰II明日截票
●天水圍Wetland Seasons Park第2期明起推兩伙別墅招標
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，周六(16日)起招標發售2伙別墅特色戶。包括别墅5的3樓及5樓A室，實用面積1,267方呎，採四房間隔，連268方呎平台及314方呎天台。另一伙為别墅7的樓下A室，實用面積1,068方呎，四房連儲物室間隔，連660方呎花園。招標期由7月12日至12月31日。
●啟德尚‧珒溋明日招標發售8伙三房戶
龍湖集團(00960)及合景泰富(01813)合作發展的啟德尚‧珒溋，明(16日)起招標發售8伙三房戶，包括位於第一座的6伙高層K室，實用面積844方呎，另有2伙為第2座高層A室，實用面積752方呎。招標期由7月16日至8月31日。
●北區高爾夫‧御苑明起發售5伙
由恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，將於明(16日)起以價單及先到先得形式出售5伙三房或四房戶。上述單位實用面積介乎960至1,108方呎，扣減最高12%折扣優惠後，折實售價介乎約1,455.3萬至約1,921萬元，折實呎價由15,144至17,337元。
●屯門滿名山周日起重新發售1伙三房戶
嘉里建設(00683)旗下屯門滿名山，將1伙日前遭終止交易的單位改以招標形式於周日(17日)起發售。上述為滿庭第7座2樓E室，為實用面積862方呎的三房單位，原本於2019年4月以1,379.97萬元成交，當時呎價約16,009元，惟交易於本周二(12日)終止。資料顯示，該單位曾以價單形式推售。