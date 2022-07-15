【絕地反擊】俄國擬自訂原油標準　勢削西方定價權？

世界分裂促使能源版圖徹底洗牌，據報俄羅斯政府計劃明年建立自身的原油基準，防止西方利用定價權來阻礙其原油出口。若成事，更可能削弱美元結算地位。面對美俄角力，產油大國沙特阿拉伯的取態甚為關鍵，就在美國總統拜登出訪中東前夕，有媒體踢爆沙特進口俄油，政治意味甚濃，讓拜登今次出行成果備受關注。

外媒引述消息透露，俄國主要部門、油商和央行計劃在今年10月透過全國性平台啟動原油交易，旨在吸引外國合作夥伴向其購買原油，希望能在明年3至7月累積到足夠成交量，藉此建立新的定價標準。

消息獲兩俄國官員證實，他們確認正草擬建立國家原油基準，目的是確保在無任何外部壓力或限制下出售原油。其中一位官員更稱，七大工業國集團(G7)對俄油設置價格上限的提議，證明俄國設立獨立基準是必要的。另有俄國油商高層也證實有份討論相關基準，提案仍處早期階段，政府未確定要否為相關平台制訂額外的法律框架。

沙特上季推口俄油倍增

目前俄國在西方制裁下，其烏拉爾原油通常以低於布蘭特期油的價格進行交易，得到印度和中國青睞，重新激發俄國過去十多年一直試圖建立自家原油交易基準的野心，現時部分俄產原油已在聖彼得斯堡國際商品交易所買賣，只是成交量不足以建立全球公認的基準。

在世界能源博弈下，作為第一大石油出口國的沙特成為拉攏對象，有指該國次季進口的俄國折讓價燃料油數量倍增，達64.7萬噸，用以發電來滿足國內需求，同時增加釋出自身的原油出口。這一買一賣讓該國賺取價差。

憂衰退 油金價俱下跌

然而，油價未因能源戰而持續上揚，投資者反因憂慮經濟衰退而大舉拋售，紐約期油及布蘭特期油雙雙跌返俄烏開戰前水平，昨分別報每桶95.12美元和98.78美元。同樣跌穿戰前水平的還有金價，現貨金昨續在每安士1,700美元關口上落，勢連跌5周，創近4年最長跌浪，較3月高位累跌約17%。