新居屋鬆綁即大賺　彩興苑兩房戶3年升值210萬

再有新居屋鬆綁大賺個案，牛池灣居屋彩興苑兩房單位，未補價第二市價成交價580萬元，原業主持貨約3年辣招鬆綁沽貨，帳面獲利約210.78萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原簡英譓表示，西半山樂信臺2座中層C室，實用面積約1,000方呎，三房連套房間隔，以2,158萬元易手，呎價約21,580元。原業主於2006年9月以734萬元買入單位，持貨16年帳面獲利1424萬元，單位升值約1.94倍。

●美聯陳俊傑稱，西灣河嘉亨灣3座中層C室，實用面積約947方呎，三房連套房間隔，享全海景，以每月租金5萬元獲承租，呎租約52.8元。

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九龍區

●美聯黃家明指出，牛池灣居屋彩興苑B座中層11室，實用面積約452方呎，兩房間隔，同區公屋客睇樓僅1星期即承接單位，未補價第二市價成交價580萬元，呎價約12,832元。原業主於2019年4月以369.22萬元購入，持貨3年沽貨帳面獲利約210.78萬元，升值約57%。

●香港置業文愛玲表示，奧運站海桃灣2座高層A室，實用面積約774方呎，三房間隔，原每月叫價約3.5萬元，放租約兩星期減租1,500元，以3.35萬元租出，呎租約43.3元。

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新界區

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳新都城1期2座低層G室，實用面積約364方呎，兩房間隔，原開價680萬元，最終以650萬元成交，呎價約17,857元。原業主於2018年底以約595萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利55萬元。

●中原柯勇稱，將軍澳日出康城LP6第5座中層N室，實用面積約379方呎，一房間隔，望開揚內園景，以705萬元易手，呎價約18,602元。原業主於2018年10月以649萬元購入上址，持貨近4年帳面獲利56萬元，單位升值約9%

●中原侯惠良表示，大圍盛薈2座中層SC室，實用面積約784方呎，三房連套房間隔，開價約1,370萬元，議價後以1,358萬元易手，呎價約17,321元。原業主於2018年以1,380萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕讓約22萬元。

●美聯黃瑞麟指出，屯門豐連錄本月首宗成交，單位為2座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原業主開價約680萬元，議價後以635萬元成交，呎價約14,733元。原業主於2016年9月以約480.6萬元購入物業，是次轉手帳面賺約154.4萬元，升值約32%。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣藍澄灣3座中層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望開揚山景，成交價約652.5萬元，呎價約13,371元。原業主於2018年9月以690萬元買入單位，持貨近4年帳面損手約37.5萬元。

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