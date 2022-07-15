大行料內房涉斷供貸款高達2萬億　須中央出手干預

內地投資市場表現仍然疲弱，上半年固定資產投資按年增長6.1%，再創今年以來最慢增速，但略高於預期。然而，房企資金渠道受限招致財困，期內房地產開發投資按年下跌5.4%，低過市場預期。面對房貸斷供風波，有分析預期，地方政府將於短期內出手干預，以免社會不穩。若中央不出手干預，或重現2008年「雷曼債」的銀行系統崩潰。

新盤跌價幅度6年半最差

即使內地今年頻頻放寬樓市調控，樓市銷售仍未見起色，上半年商品房銷售額6.6萬億元，按年減少28.9%，而上月70大中城市新盤樓價按年跌幅擴大，至0.5%，是逾6年半以來最差表現，按月則持平。主要城市中，廣州及深圳樓價按年及按月升幅均收窄，其中廣州樓價指數按月及按年均漲0.3%；深圳按年升3.6%，按月則揚0.2%。

事件持續發酵，引起監管當局關注。中國銀保監會表明高度重視有樓盤延期交付情況，指事件關鍵在於「保交樓」將引導金融機構市場化參與風險處置。西安市亦公布措施，加強監管土地出讓、項目建設等，成為首個出台爛尾樓防範政策的地方。

曾在紐約雷曼兄弟公司工作的專欄作家任淑莉引述里昂證券數據指，過去一年，首100名房企中，有28家違約或要求其債權人延期，而上半年房地產銷售按年大跌72%，令企業的現金流更為緊張，認為現時環境與當時「雷曼」事件所造成的次貸危機變得異常相似。

民企不良貸或達兩萬億

據美資券商高盛估算，民營內房涉及斷供風險的貸款介乎2萬億至2.4萬億元人民幣。由於事件對中國金融體系的潛在影響，預計內地政府將在未來數周內採取行動解決問題。野村預期，相關不良貸款最多涉及兩萬億元人民幣，料監管機構及地方政府很快會出手干預，以防引發社會動蘯，認為當局首要任務是助「爛尾」項目完工。該行又指，事件打擊樓市復甦，內房或下調全年盈利指引。