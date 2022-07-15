【產經評論】萬丈狂瀾何以挽　華穩經濟甚艱難

內地第二季經濟備受疫情反彈衝擊，封城防疫難免嚴重影響生產製造及民生經濟，就業市場惡化，對社會穩定造成重大隱患。禍不單行的是，雖然各地皆鬆綁房地產調控政策，可惜疫下企業和民眾收入大減，何來購買意欲，房企資金鏈斷裂，「爛尾樓」遍布各地，導致近日爆發業主「停貸斷供」潮，非但影響到房企和銀行，更激化社會矛盾，人心難安，實不利穩經濟重任。當局短期內得設法梳理風險，並採取有效措施挺住內部需求，否則「內循環」失靈，眼前這萬丈狂瀾，就更不好應付！

目前，內地經濟面對3大困難。其一，乃防疫原則不變下，邊境全面重開無期，封城防疫更大大影響經濟活動，生產無法按計劃進行，訂單交付受阻，對供應鏈形成骨牌效應，即使當局積極為企業減輕稅付，幫助作用亦不大，畢竟每日經營都在「燒錢」，收入大受影響，且疫情持續讓投資者無法掌握前景，信心不斷受挫，最終只有縮減經營規模，甚至止蝕離場。

民生方面，目前的防疫政策無可否認是避免了大量病患湧現，之不過，隨着病毒不斷變化，致命率已大大減低，且全球的抗疫藥物供應比之前充裕，而今年初以來，海外不少經濟體已放寬防疫並重啟邊境，可借鑑經驗，因應疫情變化檢討和優化防疫政策。始終若長期不定時進行大型檢測和封城，非但人民收入大受影響，政府沉重的防疫支出對財政造成極大負擔，逆境下稅收又大降，長期入不敷支，難免引來「不是病死就是餓死」之患！

其次是內房泡沫這頭「猛獸」終歸要發難！過去兩年的調控未現大型房企倒閉潮，樓市供應端的債務危機受控；惟今年以來封城防疫嚴重透支民間財富，樓市需求端急劇惡化，家庭供款能力大降，對項目「爛尾」、空供樓貸已無法容忍，致使近日爆發大型「停貸斷供」潮，若不盡快受控，非但內房傷上加傷，房貸違約情況惡化，而內銀的貸款質素亦會受到衝擊，尤其是這些年不少房企借新債冚舊債，違規使用項目資金進行投資，一旦失控，後患無窮。

至於第3大困難，乃全球通脹和經濟衰退風險急升。外部需求疲弱，意味內地出口業復甦前景不明朗，加上內地不少物資靠由外部進口，輸入性通脹壓力升溫，將加劇企業和民生壓力。在歐美經濟累鬥累，亞洲經濟又備受強美元引發的貨幣貶值和走資潮衝擊下，外部形勢實不容樂觀。

遠的中美博弈，固然繼續進行中；近的內部經濟問題，愈發複雜難解。畢竟14億人口，順境時可視為複合增長動力，可逆境時就成為一個不簡單的負擔。當務之急是善用體制優勢，做好基本物資供給，穩定物價，盡快理順防疫措施；梳理內房及內銀風險；推動固定資產新投資，助企業保就業；並堅持推動改革開放，加強市場信心。第三季穩經濟務必要幹出成績，否則末季年關難過，明年的展望恐更難掌握！