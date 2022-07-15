低價二手樓湧現　單日錄5宗蝕讓

樓價已從近年高位輾轉下挫，引致市場蝕讓買賣不停湧現，市場單日再錄至少5宗損手個案。向來是樓市探熱針的鰂魚涌太古城，罕有地於一個月內兩度「見紅」，屋苑有辣招鬆綁貨以1,328萬元售出，原業主持貨3年帳面虧損約52萬元。

美聯施衍銘表示，上述單位為寶安閣低層B室，實用面積約714方呎，三房間隔，原以約1,368萬元放售，議價後減價40萬元成交，呎價約18,599元。單位2019年3月購入價約1,380萬元，至今貶值約3.8%。資料顯示，太古城於上月底才錄今年首宗帳面蝕讓成交，為燕宮閣一個連天台特色戶，原業主持貨4年帳面輸「一球」。

港島其他二線屋苑業主同樣損手頻頻，中原鄭俊輝表示，柴灣雅景閣中層F室，實用面積約309方呎，以390萬元易手，呎價約12,621元。原業主於2017年以400萬元入市，持貨5年帳面虧蝕約10萬元。

新界區亦連錄同類交投。該行侯惠良稱，大圍盛薈2座中層SC室套三房戶，實用面積約784方呎，以約1,358萬元易手，呎價約17,321元，較約4年前購入價貶值約22萬元。

利嘉閣梁均耀則透露，青衣藍澄灣3座中層F室，實用面積約488方呎，兩房設計望山景，成交價約652.5萬元，呎價約13,371元。相比2018年9月購入價約690萬元，單位至今貶值約37.5萬元。

而元朗尚悅則錄明賺實蝕個案，中原王勤學指，屋苑13座低層K室，實用面積約434方呎，兩房間隔，以576.8萬元沽出，呎價約13,290元。原業主持貨滿3年辣招鬆綁沽貨，帳面只獲利約8.8萬元或約1.6%，扣除使費料虧損離場。

淘大兩房跌穿「5球」

牛頭角淘大花園有另類單位做價跌穿「5球」，該行植光遠表示，該盤J座高層4室，實用面積約378方呎，兩房間隔，累減160萬元，以約490萬元成交，呎價約12,963元，低市價約一成半。據了解，上址屬事故同層單位。

至於短期樓價走勢較為波動，在對上一周錄得較大跌幅的中原城市領先指數，本周反彈約0.46%，最新報181.05點。該行認為，隨着美國擴大加息幅度，樓價將窄幅回軟，預料該指數將跌破180點。