東方日報B1：華次季經濟近零增長　專家憂滯脹

次季內地經濟按年升0.4%，卻陷2020年首季後季度增速幾「清零」的險境，凸顯嚴格防疫措施對經濟的影響，尤其是金融商業重鎮上海本地生產總值(GDP)按年急挫13.7%，明顯是受曾封城逾月所重創。券商野村指，市場對下半年內地經濟復甦勢頭太樂觀；國際評級機構標普警告，內地恐現滯脹！

若經濟增長停滯不前，甚至衰退，物價卻持續飆升，就會陷停滯性通脹，即「滯脹」。對於內地第二季GDP僅錄29.24萬億元人民幣(下同)，按年升幅未符市場普遍預期的1%以上，按季更跌2.6%，荷蘭國際集團(ING)大中華經濟師彭藹嬈認為，數據好過該行預期，且內地整體城鎮調查失業率已連降兩個月，6月改善至5.5%，或反映經濟已觸底，故上調今年GDP增長預測至4.4%，調高0.8個百分點。

上半年內地GDP達56.26萬億元，按年仍升2.5%，雖遠不及全年增長約5.5%的官方目標，對深受衰退疑慮困擾的全球經濟顯然是沉重打擊，惟國家統計局昨稱，6月經濟企穩回升，下半年經濟有望保持在合理區間。摩根資管環球市場策略師朱超平預期，下半年經濟復甦將在政府牽頭的基建投資支持下持續；彭藹嬈指，除非能看到大量基建活動，否則經濟增長要達5.5%仍存挑戰。

當下年輕人就業問題亦棘手，上海次季城鎮調查失業率達12.5%，而6月份全國16至24歲年輕人的失業率更狂飆至19.3%，堪稱史上最高。國統局坦言，年輕人就業壓力仍較大，主因受疫情影響，企業吸納就業能力下降，年輕人求職渠道也受阻；加上今年高校畢業生總量創新高，導致年輕人就業壓力大。

外資高盛及澳新銀行均決定調低全年內地經濟增長預測，前者由4%下修至3.3%，後者則由原本5%調整到4%。澳新解釋，因留意到經濟下行風險，包括活動受頻繁防疫檢測及限制等，特別是7月出現住房按揭貸款斷供及疫情反覆的新風險，勢約束消費恢復力度。維持全年GDP增4%預測的野村指，即使內地刺激經濟政策或升級，但仍需考慮政策效應，「清零」政策大多保持不變，內房板塊至今仍未有解困方法。

標普稱，在多年來高經濟增長的背後，內企面臨高槓桿或高負債。該機構對兩萬家內地企業進行壓力測試的結果顯示，債務總額或達37萬億美元，約佔全球企業債務總額的41%。中企受內地經濟增長放緩及來自海外的通脹壓力的打擊，鑑於內地製造業部分零部件由海外進口，故壓測下中企似乎最受壓。

專家相信，內地正試圖強化國營企業，甚或縮小私營企業規模，提高經濟發展平衡性。據報有內地學者指，上半年料46萬中企倒閉，注銷工商登記的逾300萬家，失業問題恐一發不可收拾。

國務院日前指，內地經濟恢復基礎不穩固，要應對兩難問題，注意慎防輸入性通脹，尤其要加大穩經濟措施的實施力度，並談及1.6億多戶市場主體是經濟發展動力源、就業頂樑柱，需促進高校畢業生及農民工就業工作。