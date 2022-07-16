美股道指收漲658點　花旗績後飆13%

市場消化大型銀行業績表現，加上最新經濟數據勝預期，帶動美國股市周五(15日)上漲，道指收報31,288點，升658點或2.15%；標指收報3,863點，升72點或1.92%；納指收報11,452點，升201點或1.79%。

總結全周，道指、標指、納指累跌0.16%、0.93%、1.57%。

美國6月零售銷售按月升1%，市場預期升0.9%；5月按月則按月跌0.3%。另6月進口價格指數按年升10.7%，較預期升11.4%，前值為11.7%。

針對近日美國經濟退恐慌升溫，聖路易斯聯儲行長布拉德大派定心丸。他表示，本地生產總值(GDP)數據可能無法準確反映經濟狀況；強調按實際情況看「我們並沒有陷入經濟衰退」。他又指，近期聯儲局已改變政策抗擊通脹。

華爾街大行續公布業績，花旗截至6月底止季度收入為196.38億美元，按年升11%；淨利潤45.47億美元，按年下跌23%，主要由於期內錄得12.74億美元的信貸減值成本，相對之下去年同期則錄得10.66億美元的回撥。每股攤薄後盈利為2.19美元，遠勝市場預期的1.68美元。花旗股價急升13.36%，收報49.98美元。

相對之下，富國銀行於截至6月底止一季淨利潤按年大跌48.36%，至31,19億美元；每股攤薄後盈利0.74美元，差過市場預期的0.8美元。富國銀行股價收報41.13美元，升6.25%。

值得注意的是，股神巴菲特的投資旗艦巴郡，早於今年首季已沽清了投資逾30年的富國銀行，轉為建倉花旗。而在本周已公布業績的4家華爾街大行(花旗、富國、摩通、摩根士丹利)當中，亦只有花旗的業績超出市場預期，足見股神依然寶刀未老！

主打圖片分享的社交應用程式Pinterest股價漲逾16%，一抱持維權投資者風格的基金公司Elliott Management據報已入股Pinterest，累計持有該公司9%股權，成為最大單一股東。