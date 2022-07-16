打官司料佔優　分析師叫買Twitter看升45%

社交媒體Twitter或準備與電動車生產商(Tesla)行政總裁馬斯克就收購交易打官司之際，不少華爾街人士開始看好Twitter股票。Twitter周五收報37.74美元，上升4%。

Rosenblatt Securities長期技術分析師Barton Crockett發表報告，將Twitter評級從「中性」調升至「買入」，目標價從33美元調高至52美元，比目前價格上漲約45%。

他指出，檢視了Twitter對馬斯克的訴訟中最新的披露，他們之前對Twitter的疑慮已被推翻。Crockett表示，他們以前認為有實質風險，主要是基於馬斯克的斷言以及每日活躍用戶(monetizable daily active users，mDAU)歷史，也就是Twitter在披露其垃圾郵件機械人計算時有所保留。

Crockett指，Twitter披露該公司非常努力向馬斯克解釋其垃圾郵件機械人計算方式，以及馬斯克不願參與的動作。這在很大程度上結束了他們對Twitter的懷疑，反而讓他們對馬斯克抱持懷疑態度。Crockett又認為，在一個受宏觀負面因素困擾的市場中，Twitter現在看來像是個異常吸引的近期標的。

沽空機構Hindenburg Research周三(13日)在推文中披露，押注Twitter股價會上漲，而非下跌。Hindenburg Research創始人Nathan Anderson表示，持有股份不到Twitter流通股的5%。主要押注馬斯克將被法院強制以約定每股54.2美元要約價格收購Twitter。Anderson與Crockett看法類似，並表示Twitter目前在法庭上對馬斯克具影響力。