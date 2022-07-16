1周10大驚奇︰中國經濟勢危　掀另一場金融海嘯？

本周內地發生多宗與金融及經濟相關的大事，先是多家地方銀行爆發「提款難」風波；接着便發生了「爛尾樓」斷供潮；之後公布的中國經濟增長數據亦令市場失望，青年失業率更狂飆升接近兩成。種㮔迹象均預示接下來經濟將面臨重大挑戰，隨時重演2008年金融海嘯！

【1、中國經濟增長近清零 青年失業、企業倒閉】

今年第二季內地經濟繼續錄得正增長，按年升0.4%，惟卻陷入2020年首季之後季度增速幾乎「清零」的險境，凸顯嚴格防疫措施對經濟的影響，尤其是次季金融商業重鎮上海本地生產總值(GDP)按年急挫13.7%，明顯受上季曾封城逾月的舉措重創。券商野村直言，市場對下半年內地經濟復甦勢頭過於樂觀；國際評級機構標普分析員更警告，內地恐現滯脹危機！

當下年輕人就業問題同樣棘手，在上海第二季城鎮調查失業率高達12.5%，而6月份全國16至24歲年輕人的失業率更狂飆至19.3%，堪稱史上最高。國統局也坦言，年輕人就業壓力仍較大，主因受疫情影響，企業吸納就業能力下降，年輕人求職渠道在疫情條件下也受阻；加之今年高校畢業生總量又創新高，導致青年就業壓力大的問題仍較突出。

外資高盛及澳新銀行均決定調低全年內地經濟增長預測，前者由4%下修至3.3%，後者則由原本5%調整到4%。澳新解釋，因留意到經濟下行風險，包括本地活動受頻繁的防疫檢測及限制等，特別是考慮到7月出現住房按揭貸款斷供及疫情反覆的新風險，勢將約束消費恢復力度。而目前維持全年GDP增長4%預測的野村指，即使內地政府刺激經濟政策或升級，但仍需考慮政策的效應，「清零」政策大多保持不變，而搖搖欲墜的內房板塊貢獻經濟增長率仍舉足輕重，卻至今尚未有解困方法。

標普專家稱，在多年來高經濟增長的背後，內地企業面臨高槓桿或高負債的問題。該機構對兩萬家內地企業進行壓力測試的結果顯示，債務總額或達37萬億美元，約佔全球企業債務總額的41%。中企受內地經濟增長放緩及來自海外的通脹壓力的雙重打擊，鑑於內地製造業部分零部件由海外進口，故壓力測試之下中企表現似乎最受壓。

標普相信，內地正試圖強化國營企業，甚或縮小私營企業規模，以提高經濟發展的平衡性。據報有內地知名學者稱，上半年料有46萬家中企倒閉，注銷工商登記的更逾300萬家，反映失業人口問題恐一發不可收拾。

【2、內地房貸斷供潮蔓延 不良貸款涉兩萬億人幣】

面對房貸斷供風波，有分析預期，地方政府將於短期內出手干預，以免社會不穩。若中央不出手干預，或重現2008年「雷曼債」的銀行系統崩潰。

曾在紐約雷曼兄弟公司工作的專欄作家任淑莉引述里昂證券數據指，過去一年，首100名房企中，有28家違約或要求其債權人延期，而上半年房地產銷售按年大跌72%，令企業的現金流更為緊張，認為現時環境與當時「雷曼」事件所造成的次貸危機變得異常相似。

據美資券商高盛估算，民營內房涉及斷供風險的貸款介乎兩萬億至2.4萬億元人民幣。由於事件對中國金融體系的潛在影響，預計內地政府將在未來數周內採取行動解決問題。野村預期，相關不良貸款最多涉及兩萬億元人民幣，料監管機構及地方政府很快會出手干預，以防引發社會動盪，認為當局首要任務是助「爛尾」項目完工。該行又指，事件打擊樓市復甦，內房或下調全年盈利指引。

截至周三(13日)，內地強制停貸樓盤個數已達106個，連帶內銀也遭到質疑，迫使多行火速澄清風險可控。然而，投資界憂慮多家內銀恐成爛尾樓風暴「風眼」，後果或不堪設想。

瑞銀估計，現時涉及內房斷供的貸款額，佔內銀整體按揭貸款規模約1.5至2.4%，不良貸款比率或遂升至2.12%水平。若涉及爛尾項目的7,410億元人民幣按揭貸款有一半斷供，整個銀行體系稅後利潤將損失3,080億元人民幣，即銀行業全年純利減少13%。

【3、內地銀行「提款難」 凸顯金融風險】

河南省多間村鎮銀行自4月起爆出「提款難」問題，安徽省近日亦出現同類事件，村鎮銀行經營問題開始走入公眾視野。分析指，由於村鎮銀行往往需以高息招攬存戶，結果反令其成本及風險上升。

據中國人民銀行統計，內地截至去年第二季度，共有122間村鎮銀行被評為高風險機構，佔全數高風險機構約29%左右。受制於營銷渠道及品牌聲譽等原因，村鎮銀行往往需以較高的存款利息或收益率招客，而許多存戶亦因此把存款用來購買高息存款產品。

然而，由於內地存款市場過去兩年競爭程度遠超以往，加上存款利率上限調整，造成部分村鎮銀行難以招攬存戶，需再以高息吸客，導致風險比正常情況高得多。

而最近網上也流傳，有存戶在銀行提款時，突被告知每日提款額度為1,000元人民幣；也有網民反映，北京的銀行已普遍地實行「每天5,000元人民幣」的轉帳額度。

【4、分析指內地已準備7.2萬億人幣基建資金撐經濟】

面對經濟困局，中國據報已為基礎設施建設備準備好7.2萬億元人民幣的資金，由控制債務的戰略，轉向支持因疫情封控而重創的經濟。

報道引述知情人士透露，中國政府考慮提前下達明年部分地方專項債限額1.5萬億元人民幣，加大基礎設施投資建設的力度，或成為地方政府使用次年地方債額度跨年度籌集資金的先例。

政府擴大資金投放，花旗集團預料，今年內地基礎設施投資有望錄7.7%按年增長。首席中國經濟學家余向榮估計，今年固定資產投資總體增速將達到約6%，對中國國內生產總值增長有望貢獻2個百分點。

【5、傳內地關注資本外流 要求部門謹慎對待境外投資】

外媒引述知情人士指，鑑於內地經濟下行、中美貨幣政策分化加劇等，中央政府高層正關注資本外流的情況，要求相關主管部門近期在對外投資方面作出謹慎應對。

知情人士透露，有關指示在6月下旬下達，國有企業也被要求謹慎對待境外投資。該指示並未設立具體目標或門檻，但已凸顯了政府對資本外流的擔憂。

中美政策分歧讓內地資本流出壓力有增無減。國際金融協會(IIF)於5月份發表報告指，今年中國資本外流總額可能會增至大約3,000億美元；2021年僅為1,290億美元。

【6、幣圈爆煲 加密貨幣借貸平台瀕破產】

爆煲的不只是內房及內銀，「幣圈」同樣在醞釀危機。加密貨幣借貸平台Celsius Network於一個月前停止提款、兌換和轉帳服務，周四(14日)宣布已向破產法院提交自願重組申請。如果Celsius成功進入破產保護程序，客戶的倉位將按當前市場價格以美元出售，而客戶亦會被列入公司債權人名單，優先獲得賠償。

Celsius在一份聲明中稱，公司主動啟動破產程序，以提供機會穩定業務，並完成全面重組交易，使所有利益相關者的價值最大化。據悉，Celsius現持有1.67億美元現金，2021年11月的B輪融資後，估值料達35億美元。截至今年5月，Celsius Network稱擁有約170萬用戶，總共借出82億美元貸款，並管理超過118億美元的資產。

另一方面，加密貨幣大淡友繼續發功。沽空機構香櫞研究創辦人Andrew Left接受外媒訪問時，直斥加密貨幣沒有任何價值，尤其是山寨幣(Altcoin)。他又認為，即使比特幣價格再腰斬，跌至一萬美元水平；以太幣再瀉八成，跌至200美元，也不會感到驚訝，因為加密貨幣沒有任何實際作用，也沒有被接受作為支付手段，更形容這個將權力從中心化實體手中轉移的去中心化理念，是「有史以來最愚蠢的事情」，並指比特幣只是一種集體意識，人買我買。

【7、調查：日央行將維持超寬鬆政策 圓匯或貶至145水平】

作為避險貨幣的日圓，在金融資產暴跌浪潮下同樣表現欠佳。外媒報道，愈來愈多經濟學家認為，日本央行行長黑田東彥不會在餘下約半年任期內改變貨幣政策。

外媒對47名經濟學家進行調查，全數認為央行將在下周四(21日)的會議上，保持資產購買計劃不變。黑田任期將在2023年4月初屆滿，受訪經濟學家對黑田在任期轉向緊縮的可能性，從上個月調查的22%降至14%。

全球央行先後大手加息，雖然日圓匯價一路貶值，但央行仍堅持鴿派立場。

受訪經濟學家預測，美元兌145日圓將是促使央行調整政策的關鍵水平，而非上個月預測的140日圓。受訪者認為日本干預匯市的可能性增加，認為當局可能直接進場阻止貨幣貶值的受訪者增至17%，上個月調查僅有7%。

【8、加息篤爆樓市泡沫 呢兩個西方國家將跌得最甘】

外媒報道，過去多年，全球央行普遍維持低利率，令各國樓價飆升，惟研究機構凱投宏觀(Capital Economics)警告，隨着全球央行積極加息遏制通脹，各國樓市將步入寒冬。

凱投宏觀經濟學家Neil Shearing指出，各國樓價已高至「脫離現實」，未來18個月，加拿大及新西蘭樓價將大跌20%，澳洲跌15%，瑞典跌10至15%，英國跌5至10%，美國則跌5%。

目前，樓市下行已經開始。例如在英國，房地產經紀人銷售預期的下跌速度大於金融海嘯期間，該領先指標將在未來幾個月反映於樓價之上。而在美國，抵押貸款申請率已由高峰下跌28%，新屋銷量跌17%。

Shearing指，樓價下跌將對各國經濟產生連鎖效應，「樓市榮景轉向泡沫破裂，令美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭的GDP於未來幾年減少0.5至2個百分點」。

參考全球金融海嘯期間，因為寬鬆放款及家庭債務快速增長令樓市泡沫破裂，導致樓價重挫。雖然目前家庭槓桿較以前少，惟長期低利率及超便宜抵押貸款，已製造不同形式的泡沫效應。Shearing表示：「樓價已脫離基本面，更脫離現實。」

隨着央行積極加息對抗通脹，抵押貸款成本已飆高，全球樓市或突然進行調整。Pantheon Macroeconomics指出，英國2年期固定利率抵押貸款已見近20年來最大升幅，料本月平均利率將升至3.2%，比去年11月份的1.53%增逾1倍，意味每名供樓人士每年將額外增加3,600英鎊支出。

Shearing指出：「各國央行過去施捨，現在又拿走，全球樓市將面臨顯著下跌。」

【9、美通脹狂飆惹衰退疑慮 專家話「呢班人」要負責】

美國6月通脹達到9.1%，持續飆升的物價使市場甚為緊張。有專家認為，「千禧一代」應對此負責！

Smead資產管理公司首席投資官Bill Smead表示，許多人沒有談到真正導致通脹的原因，是有太多的人和錢追逐過少的商品。他解釋，在美國估計有9,200萬人屬於「千禧一代」，主要是27歲至42歲，上次看到所謂「狼獾式通脹(wolverine inflation)」是在1970年代，正值戰後嬰兒潮出生的7,500萬人，取代沉默世代的4,400萬人。

他說：過去兩年的(寬鬆)環境是「千禧世代」買樓、買車，想要購買資產的人暴增50%，就算聯儲局收緊信貸，也不會減少他們購買這些資產和物品的欲望。

【10、薩默斯：美國解決高通脹 先要陷嚴重衰退】

美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)警告，若嚴重的經濟衰退並沒有出現，通脹不太可能下降。

薩默斯表示，通脹數據熾熱，加強了美國聯儲局更為大幅加息的可能性，連帶可能將美國經濟推向深度衰退的深淵。

他在2021年時不斷對通脹上升發出警告，並認為總統拜登團隊及聯儲局決策者低估通脹飆升的風險。

他續稱，如果想令高通脹消失，供應必須大於需求，他的預測是，如果沒有出現6%的失業率，他們就不能擺脫這種局面。

他擔心聯儲局可能沒有決心遏低通脹，因為這意味着要忍受更高的失業率，或可能重蹈退出緊縮政策的錯誤。

他又形容，醫生總是吩咐病人連續服用為期10天的抗生素，但一些病人在病情稍為好轉後就停止服用，產生極大風險。同樣地，當通脹開始下滑，經濟明顯疲弱時，是否意味貨幣政策已取得永久勝利，戰勝高通脹，還是只是緩解而已？對聯儲局來說，這將是非常困難的判斷。