致富智庫：金融界愛聘代言人去搶Fo　學者竟指物非所值？

疫情拖累全球經濟是不爭的事實，但同時亦衍生出不少商機，造就期內廣告開支不跌反升。據香港廣告媒體監察公司admanGO於6月最新公布，香港第5波疫情在4月起緩和，經濟活動逐漸恢復下，4、5月份本地廣告開支分別錄得8.8%及18.5%的按月升幅，其中5月的廣告開支已回復至去年同期水平。

值得留意的是銀行、信用卡及投資服務為5月份最高廣告支出行業，按年升21%。數據又顯示，以3至5月計，十大最高廣告支出品牌，以滙豐排第1位，花旗集團則排第6，兩大企業於5月的廣告開支分別按月升64%及33%。若以全年計，滙豐更在2021年高踞全年最高廣告支出企業，涉及金額按年大增68%。而2021年本港整體廣告支出約294億元，比2020年上升29%。

事實上，企業為有效推廣旗下產品及服務予大眾所認識，都樂於重金禮聘各代言人以加大推銷力度。據廣告媒體監察公司admangohk統計數據分析，天后鄭秀文(Sammi)榮登今年首季本港社交廣告擁有最高廣告額的KOL冠軍，力壓另一男團MIRROR。誠如上面提到，金融企業找代言往往不惜功本，且專邀人氣鼎盛的年青偶像圖搶佔年輕人市場，以下盤點近期銀行界廣告新寵...

●滙豐銀行

滙豐推出升級版「Well+」，委任男團MIRROR人氣王姜濤出任Well+大使，他去年亦有拍攝PayMe廣告。同時，滙豐One亦邀請人氣女團COLLAR擔任新一任企劃「MEvolution@滙豐One.All at once」大使，務求將男女粉絲通殺。

●恒生銀行

恒生找來YouTube頻道「試當真」創辦人游學修、許賢及蘇致豪推出「試下mode」優惠，新客戶開設優進理財戶口及完成指定任務要求後，更可獲得「試當真」限量版禮品。

●中銀香港

中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理(客層管理)溫晞文稱，集團2021年介乎18至35歲年輕客戶經數碼渠道進行的交易量按年升近40%，而用手機開戶人數更增長1倍。為配合年輕理財需要，推出「理財TrendyToo」年輕品牌定位，邀請「聲夢小花」姚焯菲(Chantel)、張馳豪(Aska)及劉佩玥(Moon)為「理財TrendyToo」形象大使。

●花旗銀行

Citibank夥同The Club近期邀請MIRROR成員陳卓賢(Ian)擔任Citi The Club信用卡代言人，推廣信用卡可賺取高達4% Club積分簽帳回贈優惠。

●渣打銀行

渣打亦邀請年青人偶像林家謙為Easy Banking拍攝多條宣傳影片。

●東亞銀行

東亞銀行更打破搵歌手做代言的大趨勢，趁運動熱潮，去年已邀請新近榮登世界第一的香港「劍神」張家朗及其隊友張小倫，為藍十字(亞太)保險擔任品牌代言人。

●Mox Bank

虛擬銀行亦不甘示弱，其中Mox Bank更一口氣邀請人氣男團之「教主」盧瀚霆(Anson Lo)、女歌手鄭欣宜，以及著名導演杜琪峯擔任代言人。

●Livi bank

最新邀請了馮允謙(Jay Fung)及譚旻萱(Mandy)擔任代言人，並拍攝全新廣告；而去年亦曾邀請鄧麗欣(Stephy)擔任livi PayLater代言人。

【品牌成功與失敗靠彩數？】

品牌眾多，要成功突圍，除了產品及服務本質要較對手優勝之外，無疑代言人亦可起錦上添花之果效，很大程度能夠吸引市場注目，大大提升產品的市場知名度。

不過，有行內人不諱言，搵代言有時如同賭博一樣，原因是尋找合適的代言人本身已非易事，競爭大，期間亦存在若干風險，包括該代言人會否突然傳出負面消息，而不利所銷售的產品及集團，反招損失！

●Prada代言人連番「出事」 自保要趁早

若要數最黑仔的莫過於意大利奢侈品牌普拉達Prada，所聘請的公司代言人接二連三「出事」，真正禍不單行！其中2020年任命了南韓人氣男團EXO成員燦烈及同門女團組合Red Velvet隊長Irene(裴柱現)為南韓代言人，誰不知不到1個月，Irene就被爆「扮大牌」醜聞，被指在拍攝時當眾羞辱一起工作的編輯；而隨後燦烈亦擬被爆出男女關係混亂。

另一件不幸事例，是去年任命了內地女星鄭爽為代言人不久，就傳出她與前男友張恒的感情問題，並最終驚動當地官方部門將鄭爽列為問題藝人，連番消息一度令Prada股價受壓。面對如此困境，公司果斷地與鄭爽解除合約，令她成為史上最短的代言人。

●尊尼特普官司勝訴 真正贏家係Dior？

相反，近期最成功的例子之一，不得不提法國奢侈品品牌Dior。事緣，自2015年起已擔任該公司Dior Sauvage「曠野之心」男性香水的代言人荷里活男星尊尼特普(Johnny Depp)早前陷入家暴風波，被女星前妻安芭赫德(Amber Heard)控告虐妻，此後名聲一落千丈，期間迪士尼、華納先後與他割席，唯獨Dior對他不離不棄。當時有調查指，在2020年事件在英國鬧上法院時，「曠野之心」銷量反而上升，銷情比女性香水更好。

當尊尼特普在與前妻互告誹謗案的「世紀官司」中獲勝訴後，Dior意外成為贏家之一，旗下「曠野之心」被全球粉絲封為「Justice Perfume」(正義香水)。

市場曾有統計，當該場官司宣判後，全球「Sauvage Dior Johnny Depp」搜尋量突然急增，大量粉絲湧入Dior美妝官方IG洗版留言。另據Dior資料顯示，尊尼特普一連串事件發生在2020年底，而該香水在2021年於全球卻創下每3秒賣出一瓶的紀錄。

事實上，好的代言人可為品牌帶來極大的效益。中國內地一線男星肖戰近來人氣急升，今年5月宣布成為萊雅專業髮品(L'Oréal Professionnel)代言人，據報，創下1小時達4,000萬元人民幣業績。

如果合作關係良好，合約期更可長達10年以上。好似少女時代成員及演員潤娥，代言化妝品巨頭愛茉莉太平洋品牌喜愛，任旗下化妝品品牌Innisfree而聞名，從2009年開始已超過10年，是Innisfree首次與藝人合作如此長時間；而李奈映則由2000年開始為南韓咖啡品牌maxim的廣告Model，合作關係長達20年。

【鼓吹棄用代言人更顯獨特？】

因此，其中有言論指，代言人的價值正在下跌。日本社會學家三浦展在著作《第四消費時代》中指，人類的消費模式開始改變，世界已進入第四消費時代，其中一大特點是代言人的價值逐漸下跌。

究其原因，因為大部分消費者開始重視個人的表達，且較以前更關注品牌品質及社會可持續性。若品牌可省下代言費，而集中投放資源於提升產品質素上。三浦展提出品牌不採用代言人，反而更能創造出品牌的獨特性，凸顯品牌個性。