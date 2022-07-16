【錢夫人巡舖】港元定存息2厘　身份證要有呢兩個數字...

美國又話要加息，港元又再跌到7.85兌一美元，錢夫人近日走訪幾間銀行，定存息都和上個星期差不多。不過，錢夫人發現有幾款定存優惠就到水尾，有的年息高達5厘，本身有定存快到期的話就要留意了。

工商銀行(亞洲)推出「慶回歸25周年定期存款推廣」，客戶以合資格全新資金，存期188天可享2厘息。存款金額上限為100萬港元，包括其中25萬元或以上須為全新資金，若全新資金超過100萬元，則存款金額無上限。優惠推廣期至7月29日。以100萬元本金計算，存期188日，可以收息10,301元。

同樣搞「慶回歸25周年定期存款推廣」的還有南洋商業銀行，兩星期人民幣定存，優惠年利率高達5厘，而存款門檻僅為1萬港元或以上，需為新兌換資金。假設將20萬港元暢成人民幣做定期，兩個禮拜可以速賺383元。

另外，如果香港身份證號碼有「2」或「5」的客戶，以港元新資金開立250天定存，可享年息2厘，存款金額1萬至250萬港元。假設存款20萬港元，大概9個月就可以賺息2,739元。優惠推廣期至7月30日。

信銀國際是入場費低的短存之選，客戶將港元/美元暢做人民幣，可享高達13.8厘定期存款年利率優惠，開立定期存款資金門檻僅為等值1萬港元，存期一星期。另外，英鎊一周可享13厘年息，澳元亦有8厘息。

趕不及月底的優惠期限？可以留意富邦銀行本周開始推出的1個月港元/美元定期存款優惠。其中，港元1.3厘年息，美元則達2厘，存款金額需等值港元50萬元及以上。以50萬元計，1個月袋息552元。

而富邦銀行美元定存息繼續成為市場最高，1年期年息加至3.4厘，9個月期亦高至3.2厘，資金門檻為50萬港元或以上。