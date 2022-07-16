網戀是必需消費？大摩︰經濟衰退更加需要愛情

經濟衰退風險升溫，投資者擔心宏觀環境變化會衝擊企業盈利，股市資金亦急切尋找能夠「抗衰退」的避風港。除了傳統上被視為「防守股」的公用股、醫療股價外，摩根士丹利認為，線上約會股(online dating)在衰退周期下也能跑出。

摩根士丹利分析師Lauren Schenk直言︰「人們在經濟衰退周期中，仍然需要戀愛和人際關係，你甚至可以說比平常更加需要。」她在研究了一眾「網戀概念股」在2007至2010年期間(即從金融海嘯到歐債危機期間)的數據，發現在衰退其間，線上約會平台的用戶增長基本上沒有受到負面影響，甚至於2008至2009年間加速。

一般而言，消費開支可簡單分為「必需消費」(如食品、汽油等)及「非必需消費」(如奢侈品、旅遊等)兩大分類。Schenk表示，雖然有些人認為網上約會並非必要支出，但對於許多人而言，尋找愛情是人生追求中排名較優先的事項，或許稱得上是必需消費。

Schenk指出，就算消費者開出大幅回落，但出於民眾對人際關係的需求，加上線上約會開支佔比極少，全球金融危機對於相關業務的影響微乎其微。她認為，隨着時代的變化，網戀愈來愈趨向變成「必要開支」，比如美國人從線上約會開始談戀愛的比例，就從2009年的22%增加到2017年的39%。

在衡量了疫情及其他宏觀環境變化後，她相信，線上約會行業是抵禦潛在經齊衰退的最佳消費互聯網行業之一。她續指，較低的平均每月使費，意味着線上約會可能不是單身消費者首先會削減開支的項目。