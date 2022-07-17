鄺紫珊：基礎建設類股份具抗跌力

通脹相信是目前全球面對最嚴峻的考驗，美國聯儲局為抑制40年以來最大通脹壓力，推出嚴格的貨幣政策。在通脹及加息的雙重打擊下，不少資產類別今年都表現失色，只有部分的行業資產可能相對抗跌，當中包括基礎建設類股份。

有數據顯示，截至7月初，MSCI世界指數下跌20.75%，而標普全球基礎建設指數今年以來表現相對抗跌，只下跌3.06%。全球多國為振興經濟，其中一個措施是增加基礎建設，美國及中國等都計劃積極推行並增加撥款以刺激基建開支及挽救經濟。在國家政策支持下，全球基礎建設板塊都有較好表現，並相對抗跌。

事實上，基建股近期表現持續優於整體股市，其中歐洲資產更可能被相對低估，尤其是歐洲公用事業今年因為俄烏戰爭而表現相對落後，預期隨着疫情過去，市場對於這些資產的需求將增加，而合約價格也有可能隨通脹加價反映給使用者，故盈利表現可望改善。而歐洲地區正尋求減低對俄羅斯石油與天然氣的依賴，預期能源轉型所需的結構性轉型將推使對基礎設施的增加，故未來行業前景可期。

另一方面，基礎建設產業較不受經濟周期影響，基建提供的服務通常脫離經濟周期，即不論經濟如何都需要其服務，因此，具有較高抵禦通脹及經濟變化的能力。

為重振疫後經濟，各國政府將積極視基礎建設為政策的加碼措施，全球基礎建設類股目前平均股息率約3.53%，明顯高於全球股市平均約2.24%、美股約1.7%，可見有關基建類股的高股息率及股份表現收益，將可能成為目前市況波動下，追求股價增長及相對穩定收益的投資者一個不錯選擇，並可作為長期資產配置之一。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊