曜熊理財：新興市場基金不宜沾手

美國6月份通脹超預期，凸顯物價壓力，美國聯儲局本月稍後會再次大幅加息。美國勞工部數據顯示，6月份的消費者物價指數按年上升9.1%，為1981年結束以來最大漲幅，並且物價普遍上漲。

通脹數據再次表明，價格壓力在經濟中四處氾濫，並繼續削弱公眾的購買力和信心。這將使聯儲局官員繼續採取激進政策來遏制需求，並在中期選舉之前給支持率已經下滑的總統拜登和國會民主黨人帶來更大壓力。

數據已經肯定加息最少75點子，預計9月份還會維持這個加息幅度。投資者更增加對7月26至27日會議上加息100點子的押注，如果屬實，這個幅度將是聯儲局近代史上之最，期貨市場預計加息1個百分點的機率高達五成。

受到新冠疫情以及俄烏衝突引發物價上漲的影響，加上美國大幅加息下，斯里蘭卡破產，但這些都只是冰山一角，更多的國家將會緊隨其後，愈來愈多的高負債國家可能需要多年才能看到其債務出現實質性削減。

斯里蘭卡的困境是貨幣危機、高通脹、產出崩潰、金融壓力和債務壓力多種因素綜合作用下的結果，其他新興市場國家的情況也不容樂觀。例如緬甸、阿根廷及歐盟小國等，其經濟狀況正在惡化，新危機正在迫近，現金為王，新興市場基金不宜沾手。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉