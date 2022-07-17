陳樂怡：風險事件不斷 防守揀中電信及電能

美國6月消費物價指數(CPI)續飆升至9.1%，創逾40年高位，美國聯儲局7月加息1厘預期升溫。美國通脹未受控，另外北溪1號天然氣管道於7月11至21日關閉進行維護工作，倘若維護完成後，俄羅斯不恢復供氣，歐洲經濟將進一步受壓。內地方面，疫情反覆，更大的焦點放在內房爛尾樓局勢，若然業主集體斷供蔓延至更多城市，將會為金融體系帶來壓力，短期內房、內銀板塊預計偏軟，拖累大市表現，恒指有機會考驗20,000點關口。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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