陳樂怡：風險事件不斷 防守揀中電信及電能
2022年07月17日 07:15
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中國電信（中新社圖片）
美國6月消費物價指數(CPI)續飆升至9.1%，創逾40年高位，美國聯儲局7月加息1厘預期升溫。美國通脹未受控，另外北溪1號天然氣管道於7月11至21日關閉進行維護工作，倘若維護完成後，俄羅斯不恢復供氣，歐洲經濟將進一步受壓。內地方面，疫情反覆，更大的焦點放在內房爛尾樓局勢，若然業主集體斷供蔓延至更多城市，將會為金融體系帶來壓力，短期內房、內銀板塊預計偏軟，拖累大市表現，恒指有機會考驗20,000點關口。
隨着踏入7月下半旬，愈來愈多企業發布業績預告，預計股價表現將會趨向分化。板塊方面，倘若內地未有再次大規模升級防控，預計資金繼續伺機捕捉下半年消費復甦。其中，近期內地天氣酷熱，啤酒股迎來夏天銷售旺季，夜生活場所自第二季末逐步重開，第三季業績料見改善。加上主要原材料大麥、鋁罐價格回調，紓緩成本壓力。行業高端化持續，支持中長線增長。建議投資者關注百威亞太(01876)，地域風險分散，同時具備成熟的品牌組合。
另外，由於外圍及國內均有不同風險事件發酵，預計部分資金將泊在防守股當中。其中，中資電訊股具高息優勢，核心電訊業務穩定，新興業務數據中心收入高速增長，成為新的增長動力，首選中國電信(00728)。其次，電能實業(00006)旗下英澳公用事業資產收入與通脹掛鈎，在高通脹環境下價值突顯。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)