郭家耀：受惠原材料漲價　新特能源看高一線

回看集團2021年度業績，期內實現收入為225.23億元人民幣(下同)，按年增長58.81%；實現歸屬於母公司股東淨利潤為49.55億元，按年大增680.88%。業績大幅增長，主要由於硅料價格持續上升，令集團的多晶硅業務量價齊升。期內，集團實現多晶硅產量7.82萬噸，多晶硅板塊實現收入115.76億元，按年增長158.82%，實現毛利67.9億元，按年大增791.6%。

為了充分利用規模效應降低成本，提升競爭力和市場佔有率。集團不斷加大力度投放多晶硅建設項目。其中包括新疆生產線技術改造預計於2022年上半年投產並迅速達致滿產，完成後新疆多晶硅產能將提升至每年10萬噸；內蒙古10萬噸多晶硅項目已於2021年6月正式動工，致力打造產品質量更優、生產成本更低、綜合效益更高的數字化、智能化的多晶硅工廠，力爭2022年中期建成投產，2022年年底前達產。屆時，多晶硅總產能將達每年20萬噸。除了現有建設的項目，集團更計劃今年在準東投資20萬噸多晶硅項目，建設期為24個月，預計在2023至2024年陸續投產。

再看光伏、風電資源的開發、建設及電站運營方面，期內集團完成並確認收入的光伏及風能電站裝機規模約2.3GW，風能、光伏電站建設板塊實現收入77.61億元，按年增5.11%。實現毛利10.27億元，按年增11.6%。截至2021年末，集團實現發電收入的風能、光伏運營電站裝機達2.2GW，較2020年末的830MW大幅增長。期內，集團風能、光伏電站運營板塊實現收入18.74億元，按年增長111.15%。實現毛利12.86億元，按年增長137.28%。

受惠多晶硅產品銷量增加、多晶硅產品平均銷售價上升，以及風能、光伏電站建設及運營業務利潤增加，集團今年上半年的業績依然保持較快的增長速度。集團早前發盈喜，預計6月止6個月將錄得歸屬股東淨利潤介乎55億至60億元，較2021年同期大幅增長。

另外，集團正計劃回A股上市，相信可成為其股價向上催化劑。集團業績亮眼，加上多晶硅業務步入高增長期，行內競爭力強，成功回A股有助進一步釋放其價值。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)